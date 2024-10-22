Almanlar geleneksel televizyondan vazgeçmiyor!

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DELOITTE uzmanları dijital yayın platformlarının hızlı büyüme döneminin sona erdiğine dikkat çekiyor. Alman hanelerinin yüzde 64’ü, halihazirda bir yayın platformuna abone olmuş durumda. Bu oran, geçen yıl ile aynı seviyede ve hatta 2022’deki pandemi döneminin biraz altında. Almanların televizyon ve video tüketim alışkanlıklarını ortaya koyan bu yılki ‘Medya tüketici anketi’ kapsamında 2 bin kişiyle görüşme gerçekleştirildi. Anket sonuçları, geleneksel televizyonun ‘en yaygın’ tüketim aracı olmaya devam ettiğini gösteriyor. Katılımcıların yüzde 19’u ise televizyon dışındaki video içeriklerine daha fazla zaman ayırdıklarını belirtti. Araştırmaya göre, dijital alternatiflerin çoğalmasına rağmen televizyon, ‘olağanüstü dirençli’ bir medya olarak öne çıkıyor. Canlı yayın özelliği, kolay kullanım ve özellikle yaşlı izleyiciler arasında sadık bir izleyici kitlesine sahip olması, televizyonu cazip kılan faktörler arasında sayılıyor.

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DİJİTAL İÇERİK GEÇEN YILA GÖRE ARTTI

Dijital yayın platformlarında ise ilk doygunluk işaretleri gözlemleniyor. Deloitte araştırmacılarından Sophie Pastowski, “Pandemi döneminde hızla büyüyen internet ortamında, ‘bir anlamda isteğe bağlı video’ hizmetlerinin artık büyüme hızını kaybettiğini ifade etti. Ancak izleyici sayısı sabit kalsa da her iki izleyiciden biri, geçen yıla göre daha fazla dijital içerik tükettiğini belirtti. Ayrıca, araştırma ‘abonelik hareketliliği’ konusunda da ilginç veriler sunuyor. Katılımcıların yüzde 10’u, geçen yıl hem yeni bir abonelik başlattıklarını hem de bir abonelik iptal ettiklerini söyledi.