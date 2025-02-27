Almanlar gelecekten umutsuz!

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INSA araştırma şirketi tarafından t-online için yapılan ankete göre, Almanların yüzde 47’si önümüzdeki aylara “daha kötümser” baktıklarını belirtti. Ankete katılanların sadece yüzde 18’i daha iyimser bir bakış açısına sahip olduğunu ifade ederken, yüzde 32’si nötr olduğunu, yüzde 3’ü ise “bilmiyorum” yanıtını verdi. Parti tercihlerine göre geleceğe bakış açısı değişse de, bu değişim çok sınırlı. Özellikle Sahra Wagenknecht’in partisi BSW partisi taraftarlarının büyük bir kısmı gelecekten umutsuz. Ankete göre, BSW taraftarlarının yüzde 76’sı önümüzdeki aylara kötümser baktıklarını söyledi. Aşırı sağcı AfD taraftarlarında da durum benzer. AfD’ye yakın olanların yüzde 62’si gelecekten endişeli olduğunu belirtti.





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ESKİ KOALİSYON SEÇMENİ DE KÖTÜMSER

Diğer partilere yakın olan Almanlar ise geleceğe biraz daha olumlu bakıyor. Ancak eski koalisyon partilerinin taraftarlarının büyük bir kısmı da kötümser. Yeşiller taraftarlarının yüzde 58’i, SPD taraftarlarının yüzde 52’si ve FDP taraftarlarının yüzde 50’si gelecekten endişeli olduğunu ifade etti. Seçim sonuçlarına paralel olarak, CDU/CSU taraftarları bu tablodan biraz daha olumlu ayrılıyor. CDU/CSU’ya yakın olanların yüzde 27’si kötümser bakarken, yüzde 27’si iyimser olduğunu belirtti. CDU/CSU taraftarlarının yüzde 44’ü ise nötr bir tutum sergiledi.

ERKEKLER DAHA UMUTLU

Anket sonuçlarına göre, erkekler kadınlara kıyasla daha umutlu. Kadınların yüzde 49’u geleceğe “daha kötümser” bakarken, bu oran erkeklerde yüzde 44 oldu. “Daha iyimser” yanıtı verenler arasında da benzer bir fark var: Erkeklerin yüzde 24’ü iyimserken, kadınlarda bu oran yüzde 12’de kaldı. Doğu ve Batı Almanya’da yaşayanlar arasında da geleceğe bakış açısı çok farklı değil. Her iki grupta da yüzde 18’lik bir kesim “daha iyimser” olduğunu belirtti. Ancak ekonomik olarak daha zayıf olan Doğu Almanya’da yaşayanlar biraz daha kötümser. Doğuluların yüzde 56’sı gelecekten endişeli olduğunu söylerken, Batı Almanya’da bu oran yüzde 45 oldu.