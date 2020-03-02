Almanlar Fenerbahçe'nin yeni hocasını duyurdu
Süper Lig'de 24 hafta sonunda şampiyonluk yarışından uzak kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal ile yollar ayrılırken, Alman basınından sarı-lacivertli camia ile ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Yanal'ın ayrılmasının ardından Fenerbahçe'nin yeni hocasının kim olacağı merak konusu olmuştu. Konuyla ilgili dünyaca ünlü yayın organı Bild.de, bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen bir ismin adını ortaya attı.
Süper Lig'in 24. haftasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan sarı lacivertliler, maçın ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın istifasını kabul etmiş ve yeni hoca arayışlarına girmişti. Fenerbahçe için bir çok isim gündeme gelirken, Almanya'nın dünyaca ünlü medya yayın organı Bild, sarı lacivertlilerin Tayfun Korkut ile görüştüğünü okuyucularına aktardı.
2 Mart Pazartesi günü yayınlanan haberde Fenerbahçe'nin, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Trabzonspor ile karşı karşıya geleceği aktarılırken, şu anda mutsuz olan taraftarların bu zorlu deplasmandan avantajla dönmesini istediği belirtildi.
Haberin detaylarında yer verilen bilgilerde Fenerbahçe'nin, daha önce Bundesliga'da Werder Bremen forması giyen Max Kruse'ye ve Avrupa'nın gözde golcülerinden Vedat Muriç'e güvendiği yazıldı.
"Tayfun korkut ile ilgileniyorlar"
Öte yandan Fenerbahçe için sürpriz bir detaya da yer verildi. Birçok ismin sarı lacivertli kulüp ile teknik direktörlük konusunda anılmasına karşın Almanlar, futbolculuk kariyerinde de Fenerbahçe forması terleten Tayfun Korkut'un, sarı lacivertlilerle görüştüğünü yazdı.
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