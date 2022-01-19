Almanlar endişeli!

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Almanya’da ve Euro Bölgesi’nde artan enflasyon, Alman halkını endişelendirmeye başladı. Postbank adına Yougov kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırma, özellikle dar ve orta gelir grubunun gelecekten ciddi kaygı duyduğunu orada koydu. Araştırmaya katılanlar, hayat pahalılığının daha da hissedilir hale geldiğine dikkati çekti.
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ARAŞTIRMA, hane başına 2 bin 500 eurodan daha az geliri olanlar üzerinde yapıldı. Katılımcıların yüzde 17’si artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenli harcama yapmaya çekindiklerini, yüzde 44’ü enflasyon oranından dolayı çok ciddi kaygı duyduklarını, yüzde 43’ü ise biraz da olsa endişeli olduklarını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 22’si artık tasarruf yapamadıklarını söyledi.
Araştırma sonucunu değerlendiren Postbank ekonomi uzmanı Marco Bargel, enflasyonun halkta ciddi bir güvensizlik yarattığını söyledi. Bargel, “Gıda, enerji ve yakıt önemli ölçüde daha pahalı hale geldi, ancak gelirler fiyat gelişmelerine ayak uyduramadığından, finansal hareket alanı daraldı” dedi. Bargel, dar gelirlilerin tasarruf veya cari hesabındaki birikimin enflasyonla birlikte erimeye başladığını, bunun da gelecek açısından endişe yarattığını ifade etti. Almanya’da enflasyon oranları son aylarda keskin bir şekilde yükseldi. Federal İstatistik Ofisi’nin geçici verilerine göre, geçen yıl aralık ayında Almanya’da tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 daha yükseldi. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da enflasyon oranı Haziran 1992’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Euro Bölgesi’nin tamamında ise enflasyon yüzde 5’e ulaştı. Bu da euronun piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.