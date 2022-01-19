Almanlar endişeli!

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ARAŞTIRMA, hane başına 2 bin 500 eurodan daha az geliri olanlar üzerinde yapıldı. Katılımcıların yüzde 17’si artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenli harcama yapmaya çekindiklerini, yüzde 44’ü enflasyon oranından dolayı çok ciddi kaygı duyduklarını, yüzde 43’ü ise biraz da olsa endişeli olduklarını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 22’si artık tasarruf yapamadıklarını söyledi.