Almanlar endişeli!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandıYoğun kar: Çok sayıda TIR kaydı... Ankara yönü ulaşıma kapandı#Trafik
Aşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3ünde görüldüAşıda yan etki bilmecesi çözüldü... Her 4 kişiden 3'ünde görüldü#Kovid Aşısı
Demirelin kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...Demirel'in kararını görünce Caner... Hatası olay oldu, söyledikleri duyuldu...#Volkan Demirel
Vali canlı yayında son durumu anlattı Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldüVali canlı yayında son durumu anlattı! Mahsur kalanlar var... Otoyol kapandı, araçlar kara gömüldü#Kar
DSÖden yeni varyant uyarısı geldi İşte en riskli grup...DSÖ'den yeni varyant uyarısı geldi! İşte en riskli grup...#DSÖ
3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek3600 ek gösterge kimi nasıl etkileyecek?#3600 Ek Gösterge
Kâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülkeKâbustan onlar da kaçamadı... Dünyada aşılamanın en düşük olduğu ülke#Papua Yeni Gine
Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyonGençlik ve Spor Bakanlığı’ndan Tokyo’nun Kahramanları’na özel resepsiyon#Mehmet Muharrem Kasapoğlu
Hrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: 15 Eksik Yıl bayrağı asıldıHrant Dink ölümünün 15. yılında anılıyor: '15 Eksik Yıl' bayrağı asıldı#Hrant Dink
Bu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyorBu kadarına da pes... Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor #Sosyal Medya
Akkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklamasıAkkuyu Nükleer A.Ş.’den deprem açıklaması#Akkuyu Nükleer A.Ş.
Kovid atlatan çocuklara dikkat Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...Kovid atlatan çocuklara dikkat! Doktorlar bile şaşkın: İlk kez görüyoruz...#Koronavirüs
Pandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecekPandemi yüzünden defalarca ertelemişlerdi: Beklediklerine değecek! #Brooklyn Beckham
Bayılıyorum size Ve beni hep dışlamanıza'Bayılıyorum size! Ve beni hep dışlamanıza!'#Kerem Bürsin
Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'Aldatılmak kadının eksikliğinden kaynaklanıyor'#Billur Kalkavan
HABERLERAvrupa Haberleri

Almanlar endişeli!

#Postbank#Yougov#Marco Bargel
Almanlar endişeli

Almanya’da ve Euro Bölgesi’nde artan enflasyon, Alman halkını endişelendirmeye başladı. Postbank adına Yougov kamuoyu araştırma şirketi tarafından yapılan bir araştırma, özellikle dar ve orta gelir grubunun gelecekten ciddi kaygı duyduğunu orada koydu. Araştırmaya katılanlar, hayat pahalılığının daha da hissedilir hale geldiğine dikkati çekti.

Haberin Devamı

ARAŞTIRMA, hane başına 2 bin 500 eurodan daha az geliri olanlar üzerinde yapıldı. Katılımcıların yüzde 17’si artan hayat pahalılığı nedeniyle düzenli harcama yapmaya çekindiklerini, yüzde 44’ü enflasyon oranından dolayı çok ciddi kaygı duyduklarını, yüzde 43’ü ise biraz da olsa endişeli olduklarını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 22’si artık tasarruf yapamadıklarını söyledi.

Almanlar endişeli
Araştırma sonucunu değerlendiren Postbank ekonomi uzmanı Marco Bargel, enflasyonun halkta ciddi bir güvensizlik yarattığını söyledi. Bargel, “Gıda, enerji ve yakıt önemli ölçüde daha pahalı hale geldi, ancak gelirler fiyat gelişmelerine ayak uyduramadığından, finansal hareket alanı daraldı” dedi. Bargel, dar gelirlilerin tasarruf veya cari hesabındaki birikimin enflasyonla birlikte erimeye başladığını, bunun da gelecek açısından endişe yarattığını ifade etti.
Almanya’da enflasyon oranları son aylarda keskin bir şekilde yükseldi. Federal İstatistik Ofisi’nin geçici verilerine göre, geçen yıl aralık ayında Almanya’da tüketici fiyatları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.3 daha yükseldi. Böylece Avrupa’nın en büyük ekonomisine sahip Almanya’da enflasyon oranı Haziran 1992’den bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Euro Bölgesi’nin tamamında ise enflasyon yüzde 5’e ulaştı. Bu da euronun piyasaya sürülmesinden bu yana en yüksek seviye olarak kayıtlara geçti.
Almanlar endişeli

Haberle ilgili daha fazlası:
#Postbank#Yougov#Marco Bargel

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem

BAKMADAN GEÇME!

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi

Bir hayal gerçek oldu: Çanakkale, köprüsüne kavuşuyor... İlklerin projesi!

#1915 Çanakkale Köprüsü
Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli

Yeşil ada gri oldu... Tonga’ya yardıma kül engeli!

#Tonga
Akdenizdeki depremler ne anlama geliyor Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: Hataylılar çok dikkat etmeli

Akdeniz'deki depremler ne anlama geliyor? Uzmanlar bir şehre dikkat çekti: 'Hataylılar çok dikkat etmeli'

#Deprem