Almanlar eğitimden memnun değil

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KATILIMCILARIN yüzde 80’i ise siyasetin eğitim konusuna yeterince önem vermediğini düşünürken, yüzde 94’ü eğitimin siyasette yüksek veya çok yüksek bir önceliğe sahip olması gerektiğini ifade ediyor. Yüzde 90’dan fazlası, demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için Almanya’nın iyi bir eğitim sistemine sahip olmasının ‘çok önemli’ olduğunu düşünüyor. Ankete göre, eğitim konusunda arzu edilen ile gerçeklik arasında büyük bir uçurum var. Katılımcıların yüzde 91’i, iyi bir eğitim sisteminin tüm çocuklara eşit eğitim fırsatları sunmasının önemli olduğunu belirtirken, sadece yüzde 25’i Almanya’da bunun sağlandığını düşünüyor. Ankete katılanların yüzde 73’ü, iyi bir eğitim sisteminin çocukları meslek hayatına iyi bir şekilde hazırlaması gerektiğini, sadece yüzde 11’i Alman eğitim sisteminin bunu başarabildiğini söyledi.

Okullardaki en acil sorunlar olarak öğretmen eksikliğinin giderilmesi yer alıyor. Bunu düşünenlerin oranı yüzde 84 olarak tespit edildi. Meslek hayatına daha iyi hazırlık yapılmasını isteyenlerin oranı yüzde 73. Ders saatlerindeki aksaklıklar da ciddi sorunlar arasında yer alıyor. Katılımcıların yüzde 73’ü ders saatlerinin boş geçmesinden şikâyetçi. Genel eğitim seviyesinin artırılmasını isteyenlerin oranı da yüzde 66 olarak belirlendi. Anket çalışması, temmuz ayında 16 yaş ve üzeri binden fazla kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.