Almanlar daha bilinçli tüketiyor!

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NİQ’nin perakende ticaret uzmanı Filip Vojtech, Almanların gıda ve sağlık ürünlerine daha az para harcamasının farklı nedenleri bulunduğunu belirtti. Vojtech, Almanya’da ortalama gelirlerin yüksek olmasının da harcama oranının düşük olmasındaki önemli etkenlerden biri olduğunu ifade etti. Yani Almanya’daki ortalama gelir, diğer AB ülkelerine göre yüksek olduğu için gıda ürünlerine yapılan harcama da düşük çıkıyor. Ayrıca, Almanya’daki gıda perakende sektöründe rekabetin diğer ülkelere kıyasla çok daha büyük olduğu belirtildi. Enflasyonun etkisiyle Almanya’da son dönemde fiyatlar artsa da hâlâ göreceli olarak diğer ülkelere göre düşük seviyelerde seyrediyor.

Ancak araştırma sonucuna göre Alman tüketiciler, son dönemde fiyatlara daha fazla dikkat etmeye başladı ve daha sık indirimli ürünleri tercih ediyor. NİQ’ya göre, Almanya, Batı Avrupa’da indirimli ürün satın alma oranında yüzde 14’lük bir artışla en büyük artışı kaydetti. Ayrıca, genel olarak insanların mağazalarda ne kadar harcadığına bakıldığında da Almanya son sırada yer alıyor. Araştırmaya göre, 2023’te Almanya’da her 4 Euro’dan yalnızca biri perakende sektörüne harcandı. AB genelinde bu oran üçte bir, Doğu Avrupa ülkeleri olan Macaristan ve Bulgaristan’da ise neredeyse her 2 Euro’dan biri mağazalara gitti.