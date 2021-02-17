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Avrupa
BERLİN
Haber Giriş: 17.02.2021 - 16:45 | Son Güncelleme:

Almanlar Astrazeneca aşısına güvenmiyor

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Almanlar Astrazeneca aşısına güvenmiyor
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Almanya’da aşılama verileri, halkın büyük çoğunluğunun AstraZeneca’nın koronavirüsüne karşı geliştirdiği aşıya güvenmediğini ortaya koydu.

İSVEÇ-İngiliz ortak üretimi olan AstraZeneca aşısı mRNA teknolojisiyle üretilen Biontech/Pfizer ve Moderna’dan farklı olarak geleneksel yöntemlerle geliştirilmişti. Aşı verilerine göre AstraZeneca’nın en az kullanıldığı eyalet Baden-Württemberg oldu. Buna göre bu eyalete gönderilen 100 bin 800 aşıdan şu ana kadar sadece 211’i yani yüzde 0.2’si kullanıldı. Bu aşıdan en çok kullanan eyalet ise Kuzey Ren Vestfalya oldu. Burada 158 bin 400 AstraZeneca aşısından yüzde 18’i yani 28 bin 508’i yapıldı.

 

 

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