Almanlar aşıya nasıl bakıyor?

ANKETTE, 60 yaş üstü olanların 3’te 2’si, 16-39 yaş grubunda olanların ise sadece 4’te 1’i kesinlikle aşı yatıracağını belirtti. Alman hükümeti aşı olmayı teşvik etmek amacıyla aşı hakkında kapsamlı bilgilendirme kampanyası düzenleyecek. Almanya’da bir taraftan aşı merkezlerinin kurulması için hazırlıklar da devam ediyor. 16 eyalette aşamalı olarak 400’ün üzerinde aşı merkezinin kurulması planlanıyor. Bunların yaklaşık 96’sının Bavyera’da, 60’ar aşı merkezinin de Aşağı Saksonya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde kurulması öngörülüyor. Başkent Berlin’de ise 6 aşı merkezinin kurulması hedefleniyor. Bunun dışında çeşitli sebeplerden dolayı aşı merkezlerine gidemeyecekler için mobil aşı ekiplerinin görev yapacağı belirtiliyor.





ORDU DA AŞI HAZIRLIĞINDA

Diğer taraftan Alman Silahlı Kuvvetlerinin de aşı yapma konusunda hazırlık içinde olduğu bildirildi. Koblenz’deki Alman Silahlı Kuvvetler Sağlık Hizmetleri Komutanı Dr. Johannes Backus, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ülke genelinde 26 aşı merkezini kurmayı ve ideal durumda günde yaklaşık 18 bin kişiye aşı yapmayı planladıklarını söyledi. Bununla birlikte askerlerin, emniyet teşkilatı mensuplarıyla birlikte aşının güvenli sevkiyatı ve aşı merkezlerine güvenli ulaştırılması konusunda rol alması planlanıyor.

UZMANLAR TAVSİYE VERECEK

Henüz öncelikle kime aşı yapılacağına ilişkin stratejisini açıklamayan Alman hükümeti, bu konuda bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yapan Robert Koch Enstitüsü’ne bağlı 18 uzmandan oluşan Sürekli Aşı Komisyonu’nun (STIKO) yayınlayacağı öneriyi bekliyor. STIKO Başkanı Thomas Mertens da yasal olarak aşıya izin verildikten sonra kime öncelikli aşı yapılacağına ilişkin tavsiyeleri yayınlayabileceklerini hatırlattı. Zorunlu aşı yapılmasının öngörülmediği Almanya’da, hükümet yetkilileri ve uzmanlar yaşlılara, ağır hastalara, sağlık personeline, yaşlı ve bakımevlerinde çalışanlar ile kamu düzenini ayakta tutanlara öncelik verilmesi yönünde açıklamalarda bulundu.