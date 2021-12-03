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Almanlar aşı zorunluluğu ve kısıtlamalardan yana

#Koronavirüs #ARD #AVRUPADAN HABER
Almanlar aşı zorunluluğu ve kısıtlamalardan yana

Almanya’da önceki gün federal hükümet ve eyaletler, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yeni önlemleri karara bağladı. Özellikle aşısızlara yönelik ciddi kısıtlamalar öngörülürken, aşılamanın da hızlandırılması hedefi konuldu. Gelecek yıldan itibaren de aşının zorunlu olması gündeme geldi. Ancak bu konuda Federal Meclis’in karar alması gerekiyor. Birçok siyasetçi de bu konuda seçim öncesine göre fikir değiştirerek aşının zorunlu olması gerektiğini belirtiyor.

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ALMANYA’da salgınla mücadele konusunda yapılan bir anket, Almanların da aşı zorunluğundan ve kısıtlamaların sertleştirilmesinden yana olduğunu ortaya koydu. ARD televizyonu adına yapılan ankete katılanların yüzde 71’i, yetişkinler için aşının zorunlu olması gerektiğini söyledi. Aşı zorunluluğuna olan destek bir önceki aya göre yüzde 14 arttı. Ankette ayrıca kısıtlamaların daha da sertleşmesi yönünde görüş belirtildi. Katılımcıların yüzde 81’i futbol maçlarının seyircisiz oynanmasını, yüzde 67’si sosyal temasın kısıtlanmasını, yüzde 64’ü de barların ve gece kulüplerinin kapatılmasını istedi. Halkın yüzde 57’si de Noel pazarlarının kapatılmasını istedi.
Ankete katılanlara ayrıca gastronomi ve konaklama sektörüne yönelik görüşleri de soruldu. Turistlerin seyahatine yönelik konaklamalarda otellerin kapatılmasını isteyenlerin oranı yüzde 56 oldu. Ankete katılanların yüzde 65’i restoranların kapatılmasını isterken, yüzde 69’u perakende ticareti yapan dükkânların kapatılmasından yana görüş belirtti. Katılımcıların yüzde 73’ü okulların açık olması gerektiğini belirtirken, yuvaların kısıtlanmasına karşı olanların oranı da yüzde 75 oldu.

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#Koronavirüs #ARD #AVRUPADAN HABER

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