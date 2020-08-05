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Haber Giriş: 05.08.2020 - 11:39,Son Güncelleme:

‘Almanlar Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları’

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‘Almanlar Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları’
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Almanya’nın Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırmasının sevindirici bir karar olduğunu söyleyen Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, yoğun bir Alman turist beklediklerini ifade etti. Atmaca, “Almanya Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları çok özledi” dedi.

ALMANYA Türkiye’ye yönelik seyahat uyarısını kısmen kaldırdı. Dün itibariyle İzmir, Aydın, Muğla ve Antalya’ya muafiyet tanınacağı açıklandı. POYD Başkanı Ülkay Atmaca, Almanya’nın seyahat uyarısının kaldırılmasının, uzun zamandır beklenilen bir gelişme olduğunu belirtti.

‘Almanlar Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları’

Antalya’nın koronavirüse yönelik aldığı önlemleri Alman diplomat ve gazetecilere anlattıklarını belirten Atmaca, şunları söyledi:

‘Almanlar Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları’

‘ÖNEMLİ BİR DESTİNASYON’
“İngiltere ve Rusya’nın ardından Almanya’nın açılması gerçekten çok önemliydi. Şimdi de uçak planlamalarını ve talebi görmemiz gerekiyor. Eskiden olduğu gibi Türkiye’nin vazgeçilmezi Almanya pazarının en iyi sayılara ulaşması için sektörün tüm paydaşları ile çalışmamıza devam edeceğiz. Yoğun bir Alman turist bekliyoruz. Türkiye Almanlar için önemli ve güvenilir bir destinasyon. Almanlar Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları çok özledi.”

‘Almanlar Antalya’yı özledi, Antalya da Almanları’

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