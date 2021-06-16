Almanlar, AB üyeliğinden yana

YEŞİLLER’e yakınlığıyla bilinen Heinrich-Böll Vakfı tarafından yapılan araştırmaya katılanların yüzde 29.7’si AB’nin Almanya için dezavantaj olduğunu ifade ederken, yüzde 67.5’i ise AB üyeliğinin Almanya için daha çok avantaj sağladığını belirtti. Araştırmaya katılanların yüzde 53.3’ü AB’nin ekonomik açıdan yararlarının masraflarından daha fazla olduğuna inanıyor. Araştırmada Almanya’nın, AB içinde aktif politika izlemesi gerektiğine inananların oranı da üçte iki oldu. Öncelikli konular ise yüzde 45.5 ile AB’nin mülteci politikası, yüzde 40.4 ile hukuk devletinin sağlanması, yüzde 40 ile ortak bir asgari sosyal standardın sağlanması konuları oluştu. Araştırmaya katılanların yüzde 81.2’si Avrupa Konseyi’nde kararların oy birliği yerine oy çokluğu yöntemiyle alınmasını istedi.