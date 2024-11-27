Almanlar 9 ayda 3.2 milyar Euro bağışladı

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RAPORA göre, 2023’te yapılan bağışların ortalama tutarı 38 Euro ile bir önceki yıla kıyasla 1 Euro artış gösterdi. Almanlar yılda ortalama altı kez bağış yaparak yeni bir rekora daha imza attı. Konsey, bu durumu toplumun bağış yapma konusundaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirdi. Özellikle gençlerde bağış oranı artışı dikkati çekti. 30-39 yaş aralığındaki bireyler, geçen yıla göre yüzde 24 daha fazla bağış yaptı. Alman Bağış Konseyi Genel Müdürü Martin Wulff, bu durumu “Daha fazla sosyal sorumluluğa yönelim gösteren değer değişiminin bir işareti” olarak nitelendirdi.

BÜYÜK KISMI YAŞILILARDAN

60 yaş üstü bireyler ise toplam bağış miktarının yaklaşık üçte ikisini sağlayarak bağış yapanlar arasında önemli bir paya sahip olmaya devam ediyor. Buna karşın, bağışçı sayısında düşüş yaşandı. 2023 yılında bağış yapan kişi sayısı 800 bin azaldı. Bu durumun özellikle insani yardım projelerini etkilediği belirtiliyor. Acil durum ve afet yardımları için toplanan bağış miktarı geçen yıla göre düşüş gösterse de hâlâ 2019 seviyelerinin üzerinde. Eğitim, kültür ve çevre projelerine yapılan bağışlarda ise 100 milyon Euro’luk bir artış kaydedildi. 1993 yılında kurulan Alman Bağış Konseyi, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar için bir çatı örgütü olarak faaliyet gösteriyor ve bugün 70’in üzerinde üyesi bulunuyor.