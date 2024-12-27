Almanlar 2025’e endişeyle giriyor

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HAMBURG merkezli gelecek araştırmacısı Horst Opaschowski’nin Ipsos Enstitüsü iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmaya göre, halkın yüzde 64’ü 2025 yılına dair endişe duyduğunu belirtti. Opaschowski, politikacıların kriz yönetimi konusundaki yetkinliklerinden duyulan memnuniyetin yıllardır hiç olmadığı kadar düştüğünü ifade etti. Araştırmalara göre, 2020 yılında yüzde 65 olan halkın kriz yönetiminden memnuniyeti, 2023 yılında yüzde 34’e, aktüel araştırmaya göre ise yüzde 23’e kadar düştü. Opaschowski, “2020’de başlayan koronavirüs kriziyle birlikte Almanların politikacıların ve partilerin kriz yönetimine yönelik memnuniyetsizliği artmaya başladı” dedi.

Horst Opaschowski

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‘REFAH KAYBI KORKUSU VAR’

Benzer bir sonuç, British American Tobacco’ya bağlı Hamburg Gelecek Soruları Vakfı tarafından GfK Enstitüsü aracılığıyla gerçekleştirilen başka bir çalışmada da görüldü. Bu araştırmaya göre, halkın yüzde 63’ü 2025 yılına dair endişe duyduğunu ifade etti. Bir önceki yıl bu oran yüzde 59 olarak ölçülmüştü. Vakfın bilimsel direktörü Ulrich Reinhardt, bu kaygıların temelinde savaşlar, iklim değişikliği, çözülemeyen ulusal sorunlar, ekonomik belirsizlikler, devam eden enflasyon ve göçmenlik gibi küresel meydan okumaların yattığını söyledi. Reinhardt ayrıca, halk arasında sosyal eşitsizlik, konut sorunu ve ekonomik durumun da önemli endişe kaynakları olduğunu belirterek, “Refah kaybı korkusu, artan yaşam maliyetleriyle birleşerek halkın algısını büyük ölçüde şekillendiriyor” dedi.