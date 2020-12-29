Almanlar 2021 için karamsar

ALMANYA’da koronavirüs salgını ocak ayında birinci yılını dolduracak. İlk vaka, 27 Ocak’ta Bavyera eyaletinde ortaya çıktı. O günden beri 1.6 milyondan fazla insan virüse yakalandı, 30 bini aşkın insan hayatını kaybetti. Tam karantina koşullarına rağmen hâlâ vaka ve ölü sayısı çok yüksek. Yoğun bakıma yatan hasta sayısı da her geçen gün artıyor. Salgın ekonomiyi de vurdu. Çok sayıda insan büyük bir ekonomik sıkıntı içine düştü. Pazar günü aşılamanın başlamasıyla salgının yenilebileceği yönünde bir umut ışığı doğdu. Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, “Gelecek sonbahar, kış ve Noel artık salgının gölgesinde geçmemeli” diyerek, özlenen umudu dile getirdi. Ama Almanlar salgının gelecek yıl önemli ölçüde önleneceğinden ne kadar umutlu?

SADECE YÜZDE 26’SI

YouGov araştırma şirketi, Alman haber ajansı dpa adına bir kamuoyu araştırması yaptı. Anket sonuçlarına göre Almanlar aşı seferberliğine rağmen 2021’den de karamsar. Ankete katılanların sadece yüzde 26’sı salgının 2021’de geniş ölçüde önünün alınacağını düşünüyor. Üçte ikisi ise tehlikeli virüsün bütün yıl boyunca yaşamı kısıtlamaya devam edeceğine inanıyor. Hatta yüzde 22’si kısıtlamaların daha da artacağını bekliyor.

MAÇLAR: Her 5 kişiden biri gelecek yıl bitmeden maçların kısıtlamasız stadyumlardan tam kapasite izlenebileceği kanısında. Yüzde 54’ü maçların kısıtlamasız izlenebileceğine inanmıyor.

KÜLTÜREL ETKİNLİKLER: Sinema, tiyatro, konser gibi kültürel etkinliklerin gelecek yıl tamamen açılabileceğini düşünenlerin oranı sadece yüzde 7. Kültürel etkinliklerin hijyen ve sosyal mesafe tedbirleri altında açılacağına inananların oranı ise yüzde 72. Kapalı kalacak diyenlerin oranı yüzde 12.

TATİL: En önemli sorulardan biri ise ‘İnsanlar gelecek yıl rahatlıkla tatil yapabilecek mi?’ Almanya, dünyada mevcut 200 ülkeden 150’sini riskli bölge ilan etti ve seyahat uyarısı yayınladı. Almanların yüzde 9’u yazın her yerde rahatlıkla tatil yapılabileceğine inanıyor, yüzde 77’si ise buna inanmıyor.

MASKE: ‘Maske gelecek yıl tarihe karışacak mı?’ ‘Evet’ diyenlerin oranı sadece yüzde 9. Maskenin en az gelecek yıl sonuna kadar belirli yerlerde devam edeceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 84.