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‘Almancası ne kadar iyiyse aşılama oranı da o kadar yüksek’

#Almanya#Aşı#Robert Koch Entitüsü
‘Almancası ne kadar iyiyse aşılama oranı da o kadar yüksek’

Robert Koch Entitüsü, göçmenler arasındaki aşılamayla ilgili bir rapor hazırladı. Buna göre aşıya ilginin az olmasının en önemi sebeplerinden birinin dil sorunu olduğu ortaya çıktı.

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Almanya’da aşılama konusunda göçmenlerin isteksiz olduğu veya çeşitli nedenlere aşılamaya karşı oldukları yönünde iddialar zaman zaman gündeme gelmişti. Son olarak Berlin Eyalet Başbakanı Fanziska Giffey de Berlin’de göçmenlerin daha az aş yaptırdıklarını söylemesi tepki çekmişti. Robert Koch Enstitüsü (RKI) göçmenler arasındaki aşılamayla ilgili rapor hazırladı. Rapora göre etnik ve kültürel nedenlerden çok, yaş, sosyo-ekonomik sebepler ve dil sorunu aşıya ilginin az olmasının nedenlerini oluşturuyor. Araştırma kapsamında yarısı Alman yarısı ise göçmen kökenli olmak üzere 2 bin kişiyle anket çalışması yapıldı. Göçmen kökenlilerdeki aşılama oranı yüzde 84 olurken Almanlar’da yüzde 94 olarak tespit edildi.

18-29 YAŞ ARASI YÜZDE 93
Araştırma sonucunu değerlendiren RKI uzmanlarından Elisa Wulkotte, “Almanca bilgisi ne kadar iyiyse aşılama oranının da o kadar yüksek olduğunu gördük” dedi. Araştırmada yaş faktörünün de aşı kararında önemli bir rol oynadığı ortaya çıktı. Buna göre 18-29 yaş grubunda aşılama oranı her iki grupta da yüzde 93 civarında oldu. Her iki grupta da en az aşılananların yaş aralığı 30-39 oldu. Öte yandan gelir, eğitim seviyesi veya sağlık sektöründe yaşanan ayrımcılık da aşılama oranını etkileyen nedenler olarak belirlendi.

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ÇOCUK SAHİBİ OLMA ENDİŞESİ
Aşıyla ilgili yanlış bilgilere inananlar her iki grupta da yer alıyor. Araştırmaya göre göçmen kökenlilerin yüzde 58’i aşının çocuk sahibi olmak isteyenler için bir risk oluşturup oluşturmadığından emin değil. Göç geçmişi olmayan grupta ise bu oran yüzde 51. Ankete katılan göçmenlerin yarısı, diğer gruptaki yüzde 40’a kıyasla, aşının toksik seviyelerde kimyasallar içerip içermediğinden emin değil. Göçmenlerin yüzde 51’i, göç geçmişi olmayan gruptakilerin ise yüzde 41’i korona aşısının insan DNA’sını değiştirip değiştiremeyeceği konusunda şüphe taşıyor. RKI uzmanı Wulkotte bu nedenle aşıyla ilgili yanlış bilgi ve iddialarla mücadele edilmesi gerektiğini belirtti.

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#Almanya#Aşı#Robert Koch Entitüsü

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