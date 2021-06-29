Almanca konuşan liderler buluştu

Potsdam’daki ‘Bavyera Evi’nde gerçekleşen buluşmaya Liechtenstein Prensi Alois von und zu Lichtenstein ile Prenses Sophie, Belçika Kralı Philippe ve Kraliçe Mathilde, Lüksemburg Dükü Henri, Avusturya Devlet Başkanı Alexander van Bellen ve eşi Doris Schmidtbauer, İsveç Devlet Başkanı Guy Parmelin ve eşi Caroline katıldı. 2004 yılından beri her yıl başka bir ülkede yapılan, ancak pandemi nedeniyle geçen yıl iptal edilen toplantıda ağırlıklı olarak pandemiye karşı verilen ortak mücadele ve iklim korunmasına dönük alınabilecek ortak önlemler üzerinde duruldu. Liderler daha sonra Potsdam’daki ‘Telegrafenberg’ (Telgraf Dağı) üzerinde bulunan İklim Etkisi Araştırma Enstitüsü’nü ziyaret ederek bilim insanlarından bilgi aldı.