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HABERLERAvrupa Haberleri

‘Almanca İşaret Dili’ öğrenen kursiyerlere belgeleri verildi

#Kazım Türkmen#DİTİB#Hüsnüşan Suiçmez
‘Almanca İşaret Dili’ öğrenen kursiyerlere belgeleri verildi

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) bünyesindeki eğitim merkezinde açılan ‘Almanca İşaret Dili’ seminerini başarıyla tamamlayan 20 kursiyere belgeleri verildi.

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‘Almanca İşaret Dili’ öğrenen kursiyerlere belgeleri verildi
DİTİB Eğitim Merkezi (DITIB Bildungswerk) tarafından açılan ve üç grup halinde 10 hafta süren ‘Almanca İşaret Dili’ seminerine katılan 20 kursiyer düzenlenen törenle belgelerini aldı. Semineri başarıyla tamamlayan kursiyerlere belgelerini DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen verdi. DİTİB Eğitim Merkezi Sorumlusu Buket Kara’nın sunumu ile gerçekleşen tören, DİTİB Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Dilek’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Kara, “İşitme engelliler ve duyma güçlüğü çekenler için, iletişimi sağlamak adına ve herhangi bir işitme problemi olmayan kişiler için de sosyal hayatta işaret dili iletişim aracı olarak faydalı olmaktadır” dedi.
‘Almanca İşaret Dili’ öğrenen kursiyerlere belgeleri verildi

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen

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ANLAŞILMAK, EN LÜZUMLU İHTİYAÇTIR
İşaret dilinin önemine vurgu yapan DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen ise şunları söyledi: “Öncelikle böyle bir hizmete talip olduğunuz için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. İnsanoğlunun yer yüzünde dili olanların dahi en büyük şikâyeti nedir diye sorsanız, herkes anlaşılmamaktan şikâyet eder. Anlaşılmak, insanoğlunun en tabi, en doğal ama en lüzumlu ihtiyacıdır. Bunun için de en önemli şey dildir. Dili olanların da büyük bir mücadele ile anlaşılmak istediği bir ortamda hiç konuşamayan ancak işaret diliyle konuşabilen insanların daha çok yardıma ihtiyacı olduklarını düşünüyorum. İşitme engelli bireylere yardımcı olmak için tıpkı yabancı diller gibi işaret dilinin öğrenilmesi gerekiyor. Aynı toplumun içinde beraber yaşadığımız işitme engelli kardeşlerimizin ortak dili olarak değil, iletişim dili olarak değerlendirmeliyiz. Sizlerin emek ve gayretleri takdire şayandır. Öncelikle işaret dili eğitmeni Hüsnüşan Suiçmez kardeşime, seminerlerin düzenlenmesinde emeği geçenlere ve başarıyla tamamlayan kursiyerlere teşekkür ediyorum. Bu hizmetlerin artarak devam etmesini diliyorum.”

‘Almanca İşaret Dili’ öğrenen kursiyerlere belgeleri verildi

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#Kazım Türkmen#DİTİB#Hüsnüşan Suiçmez

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