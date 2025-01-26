Almanca hadislerle İslam kitabı tanıtıldı

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KÖLN DİTİB Merkezi’ndeki programa Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürü Cafer Tayyar Doymaz, Diyanet İşleri Başkanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir, DİB Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Yurtdışı Türkler Daire Başkanı Ramazan Ilıkkan, DİB Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Yabancı Dil ve Lehçelerde Yayınlar Daire Başkanı Fatih Karazeybek, Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu, DİTİB Genel Başkanı Dr. Muharrem Kuzey, DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği (ZSU) Başkanı Abdurrahman Atasoy, DİTİB Yönetim Kurulu üyeleri, Dini Danışma Kurulu Başkanları, eyalet birliği başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle çok sayıda davetli katıldı.





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GÜZİDE BİR ÇALIŞMA

DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği (ZSU) Halkla İlişkiler Sorumlusu Ömer Karabıyık’ın sunumu ve Köln DİTİB Merkez Camii Din Görevlisi Dr. Adem Kemaneci’nin Kur’an tilaveti ile başlayan programın açılış konuşmasını Din Hizmetleri Müşaviri Dr. Abdullah Kuşlu yaptı. Kuşlu, “Hadislerle İslam büyük bir eser, nadir ve güzide çalışmalardan birisidir. Bu eserin Almancaya çevrilmesi de ayrıca önemlidir. Çünkü 40-50 yıllık bir geçmişimiz olan bir ülkede yaşıyoruz. Burada gençlerimiz dini literatür oluşturma durumundalar. Ben huzurlarınızda bu çalışmaya büyük emek veren tercüme ekibine teşekkür ediyorum” dedi.

ALMANYA’DAKİ TÜRKLERE GÜZEL BİR ESER KAZANDIRDILAR

Düsseldorf Başkonsolosu Ali İhsan İzbul da konuşmasında; “Bu kıymetli eserin sayfalarına bakınca yoğun bir çalışma gerektirdiğini gördüm. Katkıda bulunanlara şükranlarımı sunuyorum. Almanya’daki Türk toplumuna ve ülkemize güzel bir eser kazandırdılar. Programın düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi. Hadislerle İslam adlı eserin her yaştan insana hitap ettiğin söyleyen Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Huriye Martı “Bu eserin Almancaya çevirisine emek veren ve gayret gösteren herkese teşekkür ediyorum. Hadislerle İslam, Müslüman olsun-olmasın, her yaştan insana İslamı’n peygamberini tanıtmak ve peygamber efendimizin sözlerini, davranışlarını, tutumunu ve düşünce dünyasını insanlara bugünün gerçekliğinde tanıtma adına çok kıymetli bir eserdir. Bu eserin Almancaya çevrilmesi bizi inanılmaz derecede mutlu etti. Rabbim tesirli eylesin, faydalı eylesini bereketli eylesin. Diyanet Vakfı’nda, DİTİB’de ve ZSU’da hadislerle İslam’ın bugün tekrar hayat bulması için çalışma yapan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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5 YILDA TAMAMLANDI

Eser, hem teknik hem de içerik açısından benzersiz bir üsluba sahipr. ‘Der Islam - Aus den Überlieferungen’ (Hadislerle İslam) başlıklı bu eser, sevgili Peygamberimizin (s.a.v.) örnek tutum ve davranışlarını, sözlerindeki mesajları ve gelenekleri aktarmayı amaçlıyor. Eser, Peygamberimizin (sav) örnekliğini günümüz insanına sade ve anlaşılır bir dille aktarmak için orijinalinde seksen beş yazarın katkıda bulunduğu ortak bir çalışmanın ürünüdür. Eser, hem teknik hem de içerik açısından benzersiz bir üsluba sahip. Bu eserin Almanca çevirisi 9 kişilik bir ekiple, 5 yıllık bir sürede tamamladı. DİTİB Sosyal Dayanışma Merkezi Derneği’nden İslam Bilimcisi Dr. Ahmet İnam başkanlığındaki 9 kişilik bir ekip, Türkçe orijinali yedi cilt ve 6579 sayfadan oluşan bu eserin Almanca çevirisini 5 yıllık bir sürede tamamladı. Bu çalışmayı yapmak üzere, 2018 yılında ön hazırlıklara başlandı ve editör, redaksiyon, düzeltmen (lektör) ve mütercimden oluşan bu ekip çalışmalara başladı. Çalışmalar, ön okuma, çeviri, redaksiyon, düzeltme, ikinci bir redaksiyon ve son okumadan oluşan sıkı bir kontrol mekanizmasından geçti. Programın sonunda yapılan hediye takdimlerinin ardından, bu eserin anlam ve düşünce dünyamızda yeni pencereler açması, vatandaşlarımıza, komşularımıza, İslam dünyasına ve tüm insanlığa faydalı olması temennisinde bulunuldu ve tüm katılımcılara teşekkür edildi.