Alman yapımı Sputnik V aşısı

BILD gazetesi, Rusya’nın Almanya Büyükelçisi Sergej Netschayew’in Alman Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle bu konuyla ilgili görüşmelerde bulunduğuna yer verdi. Brezilya, Slovakya ve Çek Cumhuriyeti’nin siparişleri durdurması üzerine, Sputnik V imajının düzeltilmesi için Moskova’nın aşıları ‘Made in Germany’ damgasıyla yurt dışında satmaya kararlı olduğu belirtildi. Rusya’nın, Sputnik V aşılarını Bavyera’nın Illertissen ve Saksonya Anhalt eyaletine bağlı Dessau kentindeki tesislerde üretmeyi planladığı ileri sürüldü. Haberde, Dessau’daki IDT Biologika şirketinin geçen yıl Covid-19’a karşı aşı geliştirmek için Alman hükümetinden 1 milyon euro maddi destek aldığına da yer verildi.

Öte yandan Avrupa İlaç Ajansı’nın (EMA) izin vermesi halinde özellikle eski Doğu Almanya sınırları içinde oluşturulan yeni eyaletlerden Saksonya Anhalt, Mecklenburg Vorpommern ve Saksonya ile Bavyara’nın da Sputnik V aşısı satın almak için devreye girdikleri belirtildi. Rus aşısının üretilmesinin planlandığı Dessau kentinin bağlı olduğu Saksonya Anhalt Eyalet Başbakanı Rainer Haseloff, izin çıkması halinde Sputnik V aşısı yaptırmaya hazır olduğunu açıkladı.