Vergi kaçakçılığı suçundan kurtulmanın yolu nedir?

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DANIŞMANLIK HİZMETİ ALIN

Federal Vergi Merkezi İdaresi Basın sorumlusu Lisa-Marie Uhlig, HÜRDANIŞ’ın konyla ilgili yönelttiği yazılı sorularını yanıtladı. Uhlig, Otomatik Bilgi Değimişi sonucu vergi kaçakçılığı suçlamasıyla itham edilebilecek vergi mükelleflerin genel olarak, Alman Vergi Kanunu’nun 371’nci maddesinde yer alan şartlar doğrultusunda, kendini ihbar yoluyla ceza muafiyetinden yararlanabileceğini belirti. Fededal Vergi Merkezi İdaresi’nin vergi mükellefleri adına mali müşavirlik gibi hizmet veremeyeceğini kaydeden kurum basın sözcüsü Uhlig, bu konuda desteğe ihtiyacı olan vergi mükelleflere, yetkili mali müşavirler, avukatlar veya mali denetçilere başvurmalarını önerdi.

SÖZCÜ SORULARIMIZI YANITLADI

Bilindiği gibi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 31.5.2021 tarihinde Resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Otomatik Bilgi Değişim Anlaşması kapsamında Türkiye geçen haziran ayından bu yana, anlaşmaya taraf olan 69 ülkeyle mütekabiliyet esasına (karşılıklılık ilkesi) göre, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşların finansal banka bilgilerini otomatik olarak paylaşmaya başladı. Haziran ayından bu yana, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Alman vergi idaresiyle kaç kişi hakkında ne kadar bilgi paylaştığını, bu bilgileri alan Federal Vergi Merkezi İdaresi’nin nasıl hareket ettiğini, otomatik olarak paylaşılan bilgilerin arasında emekli aylığı veya kira geliri gibi gelir kaynaklarını da kapsayıp kapsamadığı yolundaki sorularımızı, kurum sözcüsü Lisa Marie Uhlig, Hürriyet gazetesini özel olarak yanıtladı:



SORU: Türkiye tarafından Otomatik Bilgi Değişim Yasası’nın uygulamaya konulduğu 01.06.2021 tarihinden bu yana, Federal Alman Vergi Merkezi (Bundeszentrale für Steuern) ile kişiler hakkında kaç bilgi paylaşımında bulundu?

Otomatik Bilgi Değişim Anlaşması’na taraf olan imzacı ülkeler söz konusu anlaşma kapsamında kararlaştırdıkları gizlilik esası nedeniyle, bu konu hakkında açıklama yapmamız söz konusu değildir.

SORU: Hangi tür bilgiler anlaşma kapsamında paylaşılmaktadır? Emekli aylıkları ve kira gelirleri de anlaşma doğrultusunda paylaşılan bilgiler arasında yer almakta mıdır?

Otomatik Bilgi Değişimi Anlaşması kapsamında yapılan ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı OECD’nin belirlediği standart bildirim formülerlerin kullanıldığı bilgi değişimi, şu finansal bilgileri kapsamaktadır:

1 - Finans kuruluşlarında açılmış olan, mukimliği başka bir ülkede bulunan özel kişilere ait banka hesapları

2 - Söz konusu banka hesaplarında yıl boyunca biriken paralardan, bir takvim yılının sonunda oluşan hesap bakiyesi, otomatik bilgi değişimi kapsamında paylaşılmaktadır.

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SORU: Anlaşma kapsamında paylaşılan bilgiler, mukimliğin bulunduğu ülkenin vergi idareleri tarafından nasıl değerlendirilmektedir? Örneğin Türkiye tarafından banka bilgileri paylaşılan tüm hesap sahipleri, mukimi oldukları Almanya’daki Federal Alman vergi idaresi tarafından sorguya tabi tutulacak mı? Alman maliyesi hangi durumlarda hesap sahiplerinden bilgi talebinde bulunacak ve bundan doğan sonuçlar ne olabilir?

Federal Alman Vergi Merkezi, Otomatik Bilgi Değişim Yasası kapsamında yurtdışından gelen banka bilgilerini almakla yetkilendirilen kurumdur. Söz konusu merkezi vergi idaresi, gelen bilgileri, (mukimliği Almanya’da olan) ait olduğu vergi mükellefiyle eşleştirdikten sonra bu verilerin risk bazlı ekonomik ve amaca uygunluk denetimi için ilgili eyalet vergi idarelerine aktarıyor. Eyalet vergi daireleri de, gelen bilgileri kişilerin vergi beyanlarına ilişkin yapılan incelemelerde denetim amaçlı kullanmaktadırlar.

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SORU: Almanya’da ikamet eden, ancak yurtdışında elde ettikleri kazançları Alman vergi idarelerine bildirmemiş olan Türk vatandaşlarına neler tavsiye edersiniz?

Vergi kaçakçılığı suçunun söz konusu olduğu durumlarda genel olarak vergi mükellefleri, vergi kaçakçılığıyla ilgili düzenlemeleri içeren Alman Vergi Kanunu’nun 370 maddesine uygun olarak kendilerini ihbarda bulunmaları halinde, ceza muafiyetinden yararlanabilirler. Federal Alman Vergi Merkezi, bu konuda vergi mükelleflerine mali müşavirlik hizmeti sunması söz konusu değildir. Bu konuda danışmanlık hizmeti vermekle yetkili olan mali müşavirler, avukatlar veya mali denetçilere başvurulmasını öneriyoruz.

--- BİTTİ ---

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HÜRDANIŞ’IN NOTU: Her ne kadar Gelir İdaresi Başkanlığı, Otomatik Bilgi Değişim Yasası çerçevesinde, yurtdışında ikamet eden Türk vatandaşlara ait sadece yıl sonu finansal banka bilgilerini mukimi oldukları ülkenin vergi daireleriyle otomatik olarak paylaşsa da ve paraların hangi kaynaktan geldiği bilgisini vermese de, Almanya’da ikamet eden bir Türk vatandaşı, Türkiye’deki tüm gelirlerini yıllık vergi denkleştirmesi kapsamında beyan etmesi gerektiğini hatırlatmak istiyoruz. Gerek emekli aylığı gerekse kira gibi gelirleri kalemleri Türkiye’de vergilendirilse de, Türkiye ile Almanya arasında imzalanmış olan Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması kapsamında, bu gelirler yine de mukimi olunan ülkede beyan edilmesi gerekiyor. Söz konusu gelir kalemlerinden kesilen vergiler, anlaşmaya taraf olan ülkelerce dikkate alındığı ve birbiriyle mahsup edildiği unutulmamalıdır.

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ALMAN VERGİ KANUNU HANGİ CEZAYI ÖNGÖRÜYOR?

Türkiye’den banka hesabı bulunan kişinin mukimi olduğu Almanya’daki Federal Alman Vergi Merkezi İdaresi’ne gönderilen finansal banka bilgisinin, kişinin yıllık vergi beyanındaki bilgilerle çelişmesi halinde ilgili maliye daireleri kişiden para kaynaklarına ilişkin bilgi talebinde bulunacaktır. Mali durumunu açıklığa kavuşturmayanlara, söz konusu vergi yılı için geriye dönük yasal faiziyle birlikte tahmini vergi borcu çıkarılabilir. Vergi borcu çıkarılan kişi ayrıca vergi kaçakçılığı suçlaması ile karşı karşıya kalabilir. Alman Vergi Kanunu’nun 370’inci maddesine göre beş yıla kadar hapis cezası, vergi kaçakçılığında kasıt unsuru ve boyutlarına göre, yine aynı yasanın 3. bendine göre altı ayı ile 10 yıl arasında hapis cezası söz konusu olabilir.

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ÇÖZÜM NEDİR?

Federal Vergi Merkesi İdaresi basın sözcüsü gibi, birçok mali müşavir de, vergi kaçakçılığı ithamından ve buna bağlı olarak para ve hapis cezasından kurtulmak için söz konusu suçlamayla karşı karşıya kalan kişinin, yetkili mercilere başvurarak mali durumuna açıklık getirmesi gerekiyor. Bunu yaparken de, kişinin yanında mali müşavir veya mali konularda uzmanlaşmış bir avukat bulundurması öneriliyor. Alman Vergi Kanunun 371’inci maddesinin 2 bendinin 2. fıkrasına göre, ceza muafiyeti ancak, kendini ihbarın, vergi kaçakçılığı suçunun tespit edilmesinden önce gerçekleşmesi halinde söz konusu olabilecek. Diğer bir ifadeyle, kişinin vergi kaçırdığı tespit edilmesinden sonra kendini ihbarla cezadan kurtulmak mümkün gözükmüyor. Bizden size tavsiye, mali durumunuza ilişkin ihbarda bulunmadan önce mali müşavir, vergi konularında uzmanlaşmış avukat veya ekonomi danışmanlarıyla görüşüp, onların tavsiyeleri doğrultusunda hareket etmenizdir.