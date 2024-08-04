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Alman vekilden İsrail çıkışı!

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#ALMANYA#İsrail#AVRUPADAN HABERLER
Alman vekilden İsrail çıkışı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 14:38

Almanya’nın İsrail’in yanında yer alarak kendini savunmasına katkıda bulunması önerildi.

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Almanya’da ana muhalefet CDU/CSU’nun büyük kanadı CDU Federal Meclis milletvekili Roderich Kiesewetter, ABD öncülüğünde oluşturulan ‘Koruma Koalisyonu’nda Almanya’nın da aktif olarak görev almasını gündeme taşıdı. CDU’lu dış politika uzmanı Kiesewetter, dost ülkelere ait jetlerin havada yakıtla doldurulmalarının yanı sıra Alman ordusuna ait Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının devreye sokularak İsrail’in kendisini savunmasına katkıda bulunulabileceğini söyledi. SPD’li Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius ise Kuzey Kore sınırına yaptığı ziyaret sırasında, “Bana İsrail’den bu yönde bir talep gelmedi” diyerek CDU’nun önerisine karşı çıktı. Bölgeye Alman askerlerinin gönderilmesinin kesinlikle söz konusu olmadığını vurguladı.

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#ALMANYA#İsrail#AVRUPADAN HABERLER

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