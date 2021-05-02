Alman vatandaşlığına geçişler azaldı

İSTATİSTİKLERE göre 2020’de Bavyera’da toplam 20 bin 192 kişi Alman vatandaşlığına geçiş yaptı. Bu rakamın önceki yıla oranla yüzde 3.7 daha az olduğu bildirildi. Alman vatandaşlığını AB dışından en fazla 1636 kişiyle Türkler tercih etti. Avrupa Birliği’nden Alman vatandaşlığına geçişlerde ise İngiltere’nin AB’den ayrılmasından sonra 2 bin 257 kişiyle Romanya ilk sıraya yerleşti. Alman vatandaşlığını tercih eden İngilizlerin sayısı ise 905 olarak belirlendi. Bu ülkeleri sırasıyla İtalya, Polonya ve Bulgaristan takip etti.

BAŞVURULAR İNTERNETTEN

İçişleri Bakanı Herrmann, sayılardaki azalmanın en fazla pandemiden kaynaklandığını vurgulayarak, ilgili kurumlarda çalışan görevlilerin kontrollü olarak çalışmak durumunda olduğunu, bu nedenle daha az dilekçenin işleme alındığını söyledi.

Diğer yandan bundan böyle başvuruların dijital olarak, kurumlara gelmeden internet ortamından yapılabileceğini kaydeden Hermann, pilot projenin başarılı olması nedeniyle Almanya’da bir ilk olarak başvuruların tüm Bavyera genelinde internet üzerinden kabul edilmeye başlandığını belirtti. Daha önce Tayland, Rusya, İngiltere ve Ukrayna vatandaşı olan yeni ülke vatandaşlarından dört kişiyi kabul eden Joachim Herrmann, kendilerini tebrik etti.