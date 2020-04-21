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Avrupa
AA
Haber Giriş: 21.04.2020 - 12:36,Son Güncelleme:

Alman vatandaşı kadın Antalya’daki evinde ölü bulundu

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Alman vatandaşı kadın Antalya’daki evinde ölü bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesinde yaşayan Alman kadın, evinde ölü bulundu.

OBAGÖL Mahallesi’ndeki apartmanda yaşayan Almanya vatandaşı 51 yaşındaki Sylva Waltraud Umissky’den dört gündür haber alamayan bina sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, evin kapısını çilingir yardımıyla açtı. Odasında hareketsiz bulunan Umissky’in öldüğü belirlendi. Umissky’in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Öte yandan Umissky’in, 13 Kasım’da aynı evde eşi Ludwrg Reinhold Hilman Hundsdorfor’un (75) uyuduğunu düşünerek, cesediyle iki gün boyunca yaşadığı öğrenilmişti.

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