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Haber Giriş: 19.07.2020 - 10:38,Son Güncelleme:

Alman turizmcilerden Kuşadası’ndaki otellere tam not

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Alman turizmcilerden Kuşadası’ndaki otellere tam not
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Kuşadası’na giden Almanya’nın önde gelen turizm acentelerinin temsilcilerinin programı sürüyor. Sabah saatlerinde İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evini ziyaret eden turizmciler, öğleden sonra tekrar Kuşadası’na döndü.

ALMAN tur operatörü temsilcileri, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile birlikte kentteki 5 yıldızlı otelleri gezdi. İşletme yetkililerinden koronavirüse karşı alınan önlemler hakkında bilgi edinen turizmciler, tesislere tam not verdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) ile özel bir havayolu şirketinin yetkilileri, Almanya’nın 7 farklı şehrinden gelen toplam 33 tur operatörünün temsilcilerini Kuşadası’na getirmişti. Ege Bölgesi ile Kuşadası’nın tarihi ve doğal güzelliklerinin anlatıldığı 3 günlük etkinlikte, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, Alman tur operatörü temsilcilerine, Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ilgili bilgiler verdi. Türkiye’nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmıştı.

‘AB’DEN BİLE DAHA GÜVENLİ’
5 yıldızlı otellerdeki incelemenin ardından konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Türkiye’nin turizm alanında 2023 hedeflerine ulaşması için bakanlık olarak var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Kuşadası’nda çok önemli bir çalışma yaptıklarını anlatan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Alpaslan, “Almanya’dan Türkiye’ye turist yollayan acentelerin temsilcilerini buraya getirerek İzmir, Kuşadası ve Aydın Bölgesi’nde gezdirdik. Böylece sağlık ve güvenlik sistemimizi yerinde incelemelerini sağladık. Bugün de Kuşadası ile ilgili programı gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşmelerde, acente temsilcileri bize turistik işletmelerimizin güvenli ve sağlıklı olduğunu söylediler. Avrupa Birliği’nden bile daha güvenli bir turizm altyapısına sahip olduğumuzu belirttiler. Türkiye açısından çok yararlı bir program oldu” dedi.

Alman turizmcilerden Kuşadası’ndaki otellere tam not

Alman turizmcilerden Kuşadası’ndaki otellere tam not

Alman turizmcilerden Kuşadası’ndaki otellere tam not

 

 

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