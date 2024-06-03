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Alman turizm devi iflas etti

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#Avrupa#İflas#AVRUPADAN HABERLER
Alman turizm devi iflas etti
Oluşturulma Tarihi: Haziran 03, 2024 14:48

Avrupa’nın üçüncü en büyük tur operatörü FTI, iflas başvurusunda bulundu. Münih merkezli şirket yerel mahkemeye iflas dosyasını iletirken, halihazırda seyahatlerine devam eden müşterilerinin süreçten etkilenmemeleri için çalıştıklarını duyurdu. Henüz başlamayan seyahatler ise 4 Haziran’dan itibaren yapılamayacak.

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İFLASTAN etkilenenlere para iadelerinin yapılması için çalışılırken, durumun sigorta şirket ve fonları üzerinde yük oluşturması bekleniyor. DW Türkçe’nin haberine göre 11 bin çalışanı bulunan şirket, koronavirüs salgını döneminde Alman hükümetinden 595 milyon Euro yardım almıştı. ABD’li yatırım konsorsiyumu Certares, FTI’yı 1 Euro’luk sembolik bir bedel karşılığında satın almak ve sonrasında şirkete 125 milyon Euro nakit kaynak sağlamak için teklifte bulunmuştu. Ancak rekabet kurumunun incelemesi bitmeden FTI’nın kasasında para tükendi. Şirketin son haftalarda daha az rezervasyon aldığı, buna karşılık hizmet sağlayıcılarının nakit ödeme talep etmelerinin nakit sıkıntısına neden olduğu belirtildi. Nisan ayında FTI’dan yapılan basın açıklamasında müşteriler arasında Türkiye’ye ilginin yüksek olduğu, salgın öncesi 2019’da görülen rezervasyon sayılarının aşılarak yeni bir rekor kırılacağı kaydedilmişti.

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#Avrupa#İflas#AVRUPADAN HABERLER

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