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Alman turistten acı haber

Güncelleme Tarihi:

#Günther Fritzl#Andrea Fritzl#Maden Koyu
Alman turistten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Haziran 05, 2024 11:35

Antalya’nın Kemer ilçesinde eşi Günther Fritzl ile çıktığı doğa yürüyüşünde mahsur kalan Almanya vatandaşı Andrea Fritzl’in cansız bedeni bulundu.

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KEMER’e bağlı Ulupınar Mahallesi’ndeki Likya Yolu’nda dün yürüyüşe çıkan Almanya vatandaşı Günther Fritzl ile eşi Andrea Fritzl, ‘Maden Koyu’ civarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp, sıcak ve yorgunluktan mahsur kaldıklarını belirterek yardım istedi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, komando timi, Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, UMKE ve KEMKUT ekipleri arama çalışması başlattı. Ekipler, dün akşam saatlerinde Günther Fritzl’e ulaştı. Durumu iyi olan Günther Fritzl, yürüyüş sırasında eşi Andrea Fritzl’den önde olduğunu, ileride bir süre onu beklediğini, geri döndüğünde ise eşini yerde hareketsiz bulduğunu, yardım getirmek için de yanından ayrıldığını söyledi. Gece boyu bölgede arama çalışması yapan ekipler, saat 09.30 sıralarında Andrea Fritzl’e ulaştı. İncelemede, Andrea Fritzl’in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Alman turistten acı haber


 

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#Günther Fritzl#Andrea Fritzl#Maden Koyu

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