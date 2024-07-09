Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı

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ALMANYA ve İzmir’den Hakkari’ye giden 11 kişilik doğasever turist grubu, Metin Keskin rehberliğinde Ağaçdibi köyü şelalesi, Mergabüten yaylası, Otluca, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası ve Cennet Cehennem Vadisi’ni dolaştılar. Cennet ve Cehennem Vadis’indeki yayla sakinleriyle de bir araya gelen kafile burada halaylar çekip doyasıya eğlendiler. Hakkari coğrafyasına hayran kaldıklarını belirten turistler güzel havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin yaklaşık bir aydır karavanalarında kaldıklarını belirten rehber Metin Keskin, “Hakkari’nin değişik bölgelerini ziyaret ettiler. 4 mevsimin bir arada yaşandığı coğrafyayı çok sevdiklerini ifade ettiler. Gönüllerine eğlendiler. Herkesin gelip bu güzel yerleri görmesini tavsiye ettiler” dedi.

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