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Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı

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#Alman Turistler#Hakkari#AVRUPADAN HABERLER
Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 09, 2024 11:48

Hakkari’ye gelen yabancı ve yerli turistler Cennet-Cehennem vadisi ve birçok bölgeyi ziyaret etti.

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ALMANYA ve İzmir’den Hakkari’ye giden 11 kişilik doğasever turist grubu, Metin Keskin rehberliğinde Ağaçdibi köyü şelalesi, Mergabüten yaylası, Otluca, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası ve Cennet Cehennem Vadisi’ni dolaştılar. Cennet ve Cehennem Vadis’indeki yayla sakinleriyle de bir araya gelen kafile burada halaylar çekip doyasıya eğlendiler. Hakkari coğrafyasına hayran kaldıklarını belirten turistler güzel havayı teneffüs etmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade ettiler. Yerli ve yabancı turistlerin yaklaşık bir aydır karavanalarında kaldıklarını belirten rehber Metin Keskin, “Hakkari’nin değişik bölgelerini ziyaret ettiler. 4 mevsimin bir arada yaşandığı coğrafyayı çok sevdiklerini ifade ettiler. Gönüllerine eğlendiler. Herkesin gelip bu güzel yerleri görmesini tavsiye ettiler” dedi.

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Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı

Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı

Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı

Alman turistler Hakkari’ye hayran kaldı

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#Alman Turistler#Hakkari#AVRUPADAN HABERLER

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