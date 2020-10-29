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Haber Giriş: 29.10.2020 - 13:22 | Son Güncelleme:

Alman turist, otel odasında ölü bulundu

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Alman turist, otel odasında ölü bulundu
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Antalya’nın Alanya ilçesine tatile giden 38 yaşındaki Almanya uyruklu erkek turist, kaldığı otel odasında ölü bulundu.

TÜRKLER Mahallesi’nde bulunan bir otele eşiyle tatile giden Alman Hubner Grafe (38), sabah saatlerinde eşi tarafından odada hareketsiz halde yatarken bulundu. Eşinin durumu otel yetkililerine bildirmesi üzerine, otele jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptıkları incelemede Grafe’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Alman turistin cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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