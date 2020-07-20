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Haber Giriş: 20.07.2020 - 11:34,Son Güncelleme:

Alman turist, kazadan 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti

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Alman turist, kazadan 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti
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Antalya’nın Alanya ilçesinde motosikletle kamyonun çarpışması sonucu ağır yaralanan ve hastanede tedaviye alınan 75 yaşındaki Alman turist, 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybetti.

Alman turist, kazadan 12 gün sonra doğum gününde hayatını kaybettiALANYA’nın Kargıcak mahallesinde 7 Temmuz günü meydana gelen kazada motosikletiyle seyir halinde olan Almanya vatandaşı Uwe Jens Bladt (75), aynı yolda ilerleyen kamyonla çarpıştı. Kazada ağır yaralanan Bladt, sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Bladt, dün gece saatlerinde doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Bladt’in cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Diğer yandan Baldt’in hayatını kaybettiği gün 75 yaşına girdiği öğrenildi.

 

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