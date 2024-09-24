Alman tüketiciler ürünlerin menşeine önem veriyor

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BAKANLIĞIN verilerine göre, 2015 yılına kıyasla hayvan refahı etiketine dikkat eden tüketicilerin sayısı neredeyse iki katına çıktı. AB organik sertifikasına değer verenlerin oranı ise yüzde 47’den yüzde 59’a yükseldi. Ayrıca, her gün et tüketenlerin sayısı azalırken, bitkisel bazlı gıda alternatiflerine yönelenlerin oranı yüzde 10 artarak yüzde 39’a ulaştı. Ancak tüketiciler için en önemli kriter hâlâ gıdanın lezzeti.