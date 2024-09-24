Alman tüketiciler ürünlerin menşeine önem veriyor

BERLİN - Fotoğraflar: dpa
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2024 14:29
Almanya’da Federal Tarım Bakanlığı yıllık beslenme raporunu açıkladı. Buna göre, Almanya’da tüketiciler, gıdaların lezzetinin yanı sıra, ürünlerin nereden geldiği ve hayvan refahına da giderek daha fazla önem veriyor. Özellikle AB organik sertifikası ve hayvan refahı etiketi, alışveriş tercihlerinde daha belirleyici hale geldi.
BAKANLIĞIN verilerine göre, 2015 yılına kıyasla hayvan refahı etiketine dikkat eden tüketicilerin sayısı neredeyse iki katına çıktı. AB organik sertifikasına değer verenlerin oranı ise yüzde 47’den yüzde 59’a yükseldi. Ayrıca, her gün et tüketenlerin sayısı azalırken, bitkisel bazlı gıda alternatiflerine yönelenlerin oranı yüzde 10 artarak yüzde 39’a ulaştı. Ancak tüketiciler için en önemli kriter hâlâ gıdanın lezzeti.BİREYLERİN TERCİH ÖZGÜRLÜĞÜ VURGUSU
Tarım Bakanı Cem Özdemir
, insanların kendi beslenme
tercihlerine kendilerinin karar vermesi gerektiğini belirtti. Özdemir, “Vatandaşlarımız, nasıl besleneceklerine kendileri karar veriyor. Kimsenin onları yönlendirmesine ya da kısıtlamasına gerek yok. Ancak son yıllarda yemeklerin siyasi bir araç olarak kullanılmaya başlandığını görüyoruz” dedi. Ayrıca, tüketicilerin daha fazla şeffaflık talebinin karşılanması gerektiğini vurgulayan Özdemir, insanların “Gerçek bir tercih özgürlüğü” istediğini söyledi. Beslenme raporu, Forsa araştırma şirketi tarafından mayıs ayında 14 yaş üstü 1000 kişi ile yapılan anketle hazırlandı ve bu çalışma dokuzuncu kez gerçekleştirildi.