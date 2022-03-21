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Alman tenisçinin başı dertte! 60 milyon euroluk iflas davası...

#Almanya’Nın Eski Tenis Yıldızı Boris Becker#Alman Tenisçinin Başı Dertte! 60 Milyon Euroluk İflas Davası..#AVRUPADAN HABERLER
Alman tenisçinin başı dertte 60 milyon euroluk iflas davası...

Almanya’nın eski tenis yıldızı Boris Becker’in şaibeli iflas nedeniyle zor günler geçirdiği belirtildi. Bugün Londra’da mahkeme önüne çıkacağı belirtilen Becker’in, iflas masasından varlık kaçırmak suçlamasıyla 7 yıla kadar hapsi isteniyor.

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SAVCILIK iddianamesinde, 2017 yılında iflasını açıklayan 54 yaşındaki eski tenisçinin, iflas sürecini şaibeli şekilde uzattığı, üçüncü şahıslara olan 60 milyon euro tutarındaki borçlarından kurtulmak için mal varlıklarını yakınlarına aktardığı vurgulandı. 20 ayrı suçtan yargılanacağı belirtilen Boris Becker’in ayrıca iflas masası tarafından kendisinden istenen madalya ve kupaları da iade etmediği belirtildi. Geçen yılın eylül ayında görüşülmesi planlanan iflas davasının, Becker’in avukatlarını değiştirmesi nedeniyle iptal edildiği, yeni duruşmaların üç hafta süreceği bildirildi.

Alman tenisçinin başı dertte 60 milyon euroluk iflas davası...

 

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#Almanya’Nın Eski Tenis Yıldızı Boris Becker#Alman Tenisçinin Başı Dertte! 60 Milyon Euroluk İflas Davası..#AVRUPADAN HABERLER

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