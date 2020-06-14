Alman tenisçiden ırkçılık açıklaması: ‘Çocuklarım haftada en az bir kez...’

TEN renginden dolayı çocuklarının devamlı ırkçılık yaşadığını anlatan Boris Becker, Bild gazetesine verdiği demeçte şunları söyledi: “Toplumumuzda çok büyük bir sorun var. Biz insanlara hâlâ ten rengi, milliyeti ve dini nedeniyle farklı davranıyoruz. Bu konu benim için aynı zamanda çok şahsi. Benim dört çocuğum da farklı ırktan. Noah’ın daha koyu tenli, Amadeus’un daha açık tenli olması bir şey değiştirmez. Çocuklarımın annelerinin ten rengi de benimkinden farklı. Siyahlara karşı ön yargısı olan herkes, beni de şahsen karşısına alıyor demektir.”

Protestolara katıldığı için Almanya’da sosyal medyadan kin ve hakaret yağmuruna tutulduğunu anlatan Boris Becker, “En çok da buna şaşırıyorum. Üstelik de beni eskiden tenis sahalarında alkışlayanlar beni eleştiriyor. Çok açık söyleyeyim, böyle taraftar olmasın daha iyi. Benim üç büyük çocuğum en az hafta da bir kez ırkçılığa maruz kalıyor. Almanya’da insanlar uzun yıllar ırkçılık konusunda sesini çıkarmadı. Artık böyle gitmez. Ten renginden dolayı çok fazla insan öldürüldü. ‘Bu konu beni ilgilendirmiyor’ diyemezsiniz. Şimdi herkes bu sorunla yüzleşmek zorunda” dedi.