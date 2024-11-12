Alman televizyonlarında ilk ‘trans komiser’ oldu

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KAYA, Alman birinci kanalı ARD ekranlarında 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.15’te yayınlanacak ‘Dämonen’ adlı yeni bölümde, Elena Barin karakterini canlandırıyor. Dizinin ikinci bölümünün konusu ise söyle; Bodensee’den çıkarılan bir gemide, elleri ve ayakları bağlanmış bir ceset bulunuyor. Komiser Elena Barin ve ekibi, Henry Budde adlı kurbanın kasten öldürüldüğünü tespit ediyor. Şüpheler, kayıplara karışan oğlu Stefan Eisel üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sırada, şehirde bir otelde kanlar içinde uyanan ve kim olduğunu hatırlamayan bir adam, araştırmacıların ilgisini çekiyor. Moritz Muhl adıyla otele giriş yapan bu gizemli adamın hem bir suç kurbanı mı yoksa suçlu mu olduğu belirsizliğini koruyor. Barin ve ekibi bu olayı çözmeye çalışıyor.