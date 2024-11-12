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Alman televizyonlarında ilk ‘trans komiser’ oldu

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#AVRUPADAN HABER#Trans Komiser#Hayal Kaya
Alman televizyonlarında ilk ‘trans komiser’ oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 12, 2024 11:11

Türkiye kökenli oyuncu Hayal Kaya, Almanya’da yayınlanan popüler TV dizisi ‘Seeland - Ein Krimi vom Bodensee’nin ikinci bölümünde Alman televizyon tarihindeki ilk trans komiser rolüyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

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KAYA, Alman birinci kanalı ARD ekranlarında 14 Kasım 2024 Perşembe günü saat 20.15’te yayınlanacak ‘Dämonen’ adlı yeni bölümde, Elena Barin karakterini canlandırıyor. Dizinin ikinci bölümünün konusu ise söyle; Bodensee’den çıkarılan bir gemide, elleri ve ayakları bağlanmış bir ceset bulunuyor. Komiser Elena Barin ve ekibi, Henry Budde adlı kurbanın kasten öldürüldüğünü tespit ediyor. Şüpheler, kayıplara karışan oğlu Stefan Eisel üzerinde yoğunlaşıyor. Bu sırada, şehirde bir otelde kanlar içinde uyanan ve kim olduğunu hatırlamayan bir adam, araştırmacıların ilgisini çekiyor. Moritz Muhl adıyla otele giriş yapan bu gizemli adamın hem bir suç kurbanı mı yoksa suçlu mu olduğu belirsizliğini koruyor. Barin ve ekibi bu olayı çözmeye çalışıyor.

Alman televizyonlarında ilk ‘trans komiser’ oldu

1988 yılında Türkiye’de doğan Hayal Kaya, oyunculuk eğitimini Ankara’da aldıktan sonra 2013 yılında Almanya’ya yerleşti. 2020 yılından bu yana Berlin’de yaşayan ve oyunculuk eğitim gören başarılı oyuncu, televizyon dünyasında kendi hikâyesini yazmaya devam ediyor.

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#AVRUPADAN HABER#Trans Komiser#Hayal Kaya

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