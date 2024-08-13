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Alman sporculara görkemli karşılama

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#AVRUPADAN HABER#Nancy Faeser#Hendrik Wüst
Alman sporculara görkemli karşılama
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2024 12:23

Almanya’nın Paris 2024 Yaz Olimpiyat Oyunları’na katılan sporcuları siyah, kırmızı ve altın bayraklarla süslenmiş özel hazırlanan trenle geldikleri Köln’de coşkuyla karşılandı.

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SPORCULARI Köln’de karşılayanlar arasında Federal İçişleri ve Spor Bakanı Nancy Faeser (SPD), Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Hendrik Wüst (CDU) ve Köln Belediye Başkanı Henriette Reker de vardı. İçişleri ve Spor Bakanı Faeser, önceki olimpiyatlara göre daha az madalya aldıkları halde Fransa’da düzenlenen Olimpiyat Oyunları’na katılan tüm sporcularla gurur duyduklarını söyledi. Başbakan Hendrik Wüst, “Bavullarında madalya olsun ya da olmasın, Alman sporcularımız Paris’ten kazanan olarak dönüyor” dedi. Almanya’nın madalyalarının çoğunu Kuzey Ren-Vestfalya’dan (KRV) katılan sporcuların kazandığını ifade eden Wüst, milli sporcuların tümüne madalya alsın ya da almasın Paris’te gösterdikleri her bir sportif başarı için büyük saygı duyduğunu söyledi. On binlerce sporsever Köln Dom katedrali önünde milli sporcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sporcular için Köln Büyükşehir Belediye binasında bir resepsiyon verildi. Almanya, Paris’ten 12 altın, 13 gümüş ve 8 bronz madalya ile döndü.

Alman sporculara görkemli karşılama

Alman sporculara görkemli karşılama

Alman sporculara görkemli karşılama

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#AVRUPADAN HABER#Nancy Faeser#Hendrik Wüst

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