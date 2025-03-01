Alman siyasetçilerden Ramazan mesajları

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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier’ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, “Ramazan mübarek olsun. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşi Elke Büdenbender tüm Müslümanlara mübarek bir oruç ayı ile huzur ve tefekkür dolu bir zaman diliyor” ifadelerine yer verildi. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock da sosyal medya hesabından paylaştığı videolu mesajında, huzurlu ve mübarek bir Ramazan ayı diledi.

‘SİLAHLAR SUSSA BİLE...’

Müslümanların gün batımında bir araya gelerek oruçlarını birlikte açtıkları bir zamanın başladığını aktaran Baerbock, “Bugünkü düşüncelerim özellikle günlük yaşamları krizler, savaşlar ve çalkantılarla gölgelenmeye devam edenlerle birlikte. Sudan’da nüfusun yarısından fazlası açlık çekiyor. Orada şenlikli bir Ramazan söz konusu değil. Gazze’de savaş derin yaralar açtı ve gıda da dahil olmak üzere temel ihtiyaç maddelerinde hala sıkıntı var. Silahlar sussa bile mutlu bir kutlama yapmak pek mümkün değil. Çocukları öldürülen aileler asla eskisi gibi bir araya gelemeyecek” mesajını paylaştı. Suriye’de insanların yeni bir umut bulduğunu ifade eden Baerbock, şunları kaydetti: “Diktatör (Beşşar) Esed’ın devrilmesinden sonra ülke nihayet yeniden özgürlüğe benzer bir nefes alıyor. Bu krizler ve çalkantılar karşısında eminim ki buradaki pek çok insan da bu ramazanı barış ve özgürlük içinde bir arada yaşayabildiğimiz için şükrederek kutluyordur.”

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FAESER X’TEN KUTLADI

İçişleri Bakanı Nancy Faeser de Almanya’daki tüm Müslümanların Ramazan ayını kutlayarak sağlık ve neşe diledi. Sosyal medya platformu X’ten paylaşımda bulunan Faeser, “Bu oruç ve dua ayı Müslümanlara huzur ve mutluluk getirsin” ifadelerini kullandı.