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Alman şirketlerinde karamsarlık azaldı

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#Almanya#İfo İş İklimi Endeksi#Clemens Fuest
Alman şirketlerinde karamsarlık azaldı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2025 11:16

Almanya’da şirketlerin üst düzey yönetimlerindeki karamsar hava, yılın başında beklenmedik bir şekilde hafifçe iyileşme gösterdi.

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MÜNİH merkezli araştırma enstitüsü ifo tarafından yaklaşık 9 bin yöneticiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, Almanya’nın ekonomik durumunun en önemli göstergelerinden biri olan ifo İş İklimi Endeksi, ocak ayında bir önceki aya kıyasla 84.7’den 85.1 puana yükseldi. Bu artış, üst üste iki düşüşün ardından gelen ilk yükseliş olarak kaydedildi. Ancak, şirketler, mevcut iş durumlarını bir önceki aya göre daha iyimser değerlendirirken, önümüzdeki aylara dair beklentiler konusunda daha temkinli davrandı. ifo Başkanı Clemens Fuest, “Alman ekonomisi genel anlamda hâlâ karamsar bir tablo çiziyor” dedi. ifo Anket Sorumlusu Klaus Wohlrabe ise “Alman ekonomisi yerinde sayıyor. Hemen hemen tüm sektörlerde durgunluk hâkim. Net bir toparlanma eğilimi gözükmüyor” degerlendirmesinde bulundu.

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SEKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞKİNLİK VAR
Anketin detaylarına göre, farklı sektörlerde değişkenlik söz konusu. İmalat sektöründe şirketler mevcut iş durumlarını daha olumlu değerlendirirken, önümüzdeki aylara dair beklentiler konusunda daha temkinli davrandı. Buna karşılık, hizmet sektöründe endeks ‘belirgin’ bir şekilde yükseldi. ifo anketine katılan şirketler, mevcut iş durumlarından ‘gözle görülür’ şekilde daha memnun olduklarını belirtti. ifo Başkanı Fuest, beklentilerin hâlâ temkinli bir şekilde devam ettiğini söyledi. Perakende sektöründe iş iklimi değişmezken, inşaat sektöründe ise kötüleşme gözlendi. Ancak ABD Başkanı Donald Trump yönetiminde Avrupa’dan yapılan ithalata uygulanabilecek ek gümrük vergileri, ihracat şampiyonu Almanya’yı olumsuz etkileyeceği ve ekonomik büyümeyi daha da yavaşlatabileceki belirtiliyor.

 

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#Almanya#İfo İş İklimi Endeksi#Clemens Fuest

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