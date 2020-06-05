Alman şirketlerin yatırımları sert düştü!

MERKEZİ Münih’te bulunan Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), yaklaşık 6 bin 500 firmanın katılımıyla gerçekleştirdiği mayıs ayı Almanya İş Anketi’nin sonuçlarını açıkladı. Buna göre, ankete katılan şirketlerin yüzde 50’si mayısta yatırım projelerini erteledi. Bu oran nisanda yüzde 46 olarak açıklanmıştı. Nisanda şirketlerin yüzde 22’si yatırım projelerini tamamen iptal ederken, bu oran mayısta yüzde 28’e çıktı. İmalat sektöründe yatırımları erteleme de yüzde 56’dan 64’e çıkarken, yatırımları iptal eden şirketlerin oranı yüzde 25’ten 32’ye yükseldi. Hizmet sektöründe yatırım projelerini erteleme oranı mayısta yüzde 45 olurken, projeleri tamamen iptal etme oranı da yüzde 28 oldu. İnşaat sektöründe ise nisanda yüzde 31 olan yatırım projelerini erteleme yüzde 30’a inerken, tamamen iptal etme oranı yüzde 13’ten 15’e yükseldi. Ifo Makro ekonomi ve Araştırmalar Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe, konuya ilişkin değerlendirmesinde, Kovid-19 salgınının sebep olduğu ekonomik krizin Almanya’daki şirketlerin yatırımları üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğunu belirterek, “Bunlar (şirketlerin yüzde 50’sinin mayısta yatırım projelerini ertelemesi, yüzde 28’inin tamamen iptal etmesi) ekonominin uzun dönemli gelişimi için endişe verici rakamlar,” ifadesini kullandı.