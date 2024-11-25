‘Alman şirketleri hareketsiz tankerler gibi davrandı’

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ALMANYA’nın otomotiv sanayi devlerinden Volkswagen’in, Daimler Benz- Mercedes’in, Amerikan Ford şirketinin başta Köln’deki tesisleri olmak üzere Avrupa’da bazı ülkelerde ve yedek parça üreticisi Bosch’un işçi çıkaracaklarını açıklamaları üzerine Prof. Şahin, Almanlara “Uyanın” çağrısında bulundu. Son dönemlerdeki gelişmeleri Hürriyet’e değerlendiren Prof. Albayrak, “Uyumaya devam edenler geride kalacak. Tesla ve Çin hızla ilerlerken, Almanya dizel uykusunda. Mesaj açık; yazılım, yapay zekâ ve dijital mobilite olmazsa oyun biter. Şimdi harekete geçme zamanı. Ya da kaybetme” dedi. Otomotiv şirketlerindeki gelişmelerin çalışanlar ve üretim yapılan yerler için bir alarm sinyalinden daha da ileri olduğuna dikkati çeken Prof. Albayrak, şunları söyledi: