Alman silahlarıyla Rusya’ya saldırıya onay

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ALMANYA Başbakanı Olaf Scholz, Ukrayna’ya verilen Alman silahlarının Rusya topraklarında kullanılmasına aylardır karşı çıktığı halde, Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’den (FDP) oluşan koalisyon hükümeti tutum değiştirdi. Hükümet Sözcüsü Steffen Hebestreit, son haftalarda Rusya’nın Kharkiv bölgesine kendi sınırları içinden saldırıda bulunduğuna dikkat çekerken, “Ukrayna’nın bu saldırılara karşı kendisini savunma hakkı var” diyerek Almanya’nın ve Batı’nın verdiği silahları Rusya’ya karşı kullanma hakkının olduğunu söyledi.

RESMEN DUYURDULAR

Hebestreit, “Uluslararası hukuksal sorumlulukları ışığında Ukrayna kendisine verilen silahları bu saldırılara karşı kullanabilir” derken, söz konusu silahların kullanılması yasağının artık geçerli olmadığı sinyalini verdi. Şansölye Scholz ile Federal Savunma Bakanı Boris Pistorius, haftalardır ‘gizli uzlaşmalar’ gerekçesiyle Almanya’nın Ukrayna’ya verdiği silahların Rusya’dan gelen ve gelecek olan saldırılara karşı kullanılıp kullanılmamasına izin verilip verilmeyeceği konusunda somut açıklamalarda bulunmaktan kaçınırken, ABD Başkanı Joe Biden’ın Amerikan silahlarının Kahrkşv bölgesinde Ukrayna tarafından Rusya topraklarında kullanılmasında izin verdiklerini açıklaması üzerine Almanya’dan da izin çıktığı resmen ilan edildi.