Alman silah üreticisi satışların bu yıl yüzde 30 artmasını bekliyor

Haberin Devamı

Rheinmetall, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve bu yıla ilişkin beklentilerini açıkladı. Buna göre, Alman silah üreticisinin konsolide satışları geçen yıl yüzde 36 artarak 9 milyar 751 milyon Euro’ya ulaştı. Faaliyet karını yüzde 61 artışla 1 milyar 478 milyon Euro’ya çıkaran şirket, hissedarlara temettü ödemesini hisse başına 5.70 Euro’dan 8.10 Euro’ya yükseltti. Bu yıla ilişkin beklentilerini de paylaşan şirket, satışlarının bu yıl yüzde 25 ile yüzde 30 arasında bir seviyede büyümesini beklediğini vurguladı. Rheinmetall’ın bakiye siparişleri toplamının ise geçen yıl yüzde 44 artarak 55 milyar Euro ile rekor seviyede olduğu belirtildi. Savunma sektörü şirketin satışlarının yüzde 80’ini oluştururken, otomobil üreticilerine yönelik ürünlerin satışlarında düşüş görüldü. Ukrayna-Rusya Savaşı’na ilişkin son gelişmeleri dikkate alarak Rheinmetall’ın finansal beklentilerinin güncelleneceği ifade edildi.

Haberin Devamı

AVRUPA’DA SİLAHLANMA DÖNEMİ BAŞLADI

Rheinmetall Üst Yöneticisi (CEO) Armin Papperger, “Avrupa’da hepimizden çok şey talep edecek bir yeniden silahlanma dönemi başladı. Rheinmetall olarak bu dönem bize önümüzdeki yıllarda benzeri görülmemiş büyüme olanakları da sunuyor” ifadelerini kullandı. Artan siparişleri üretebilmek için hazırlandıklarını belirten Papperger, “Rheinmetall yeni çağ 2.0’ın zorluklarıyla karşı karşıya. Bunun için iyi hazırlandık: Kapasitelerimizi şimdiden büyük ölçüde artırdık ve artırmaya devam edeceğiz. Son iki yılda yeni tesisler inşa etmek, satın almalar yapmak ve tedarik zincirlerini güvence altına almak için yaklaşık 8 milyar Euro yatırım yaptık” değerlendirmesinde bulundu.

İSTİHDAMI 40 BİNE ÇIKARMAYI PLANLIYOR

Almanya’da 5 fabrikaya sahip Rheinmetall, yaklaşık 32 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ayrıca, Alman şirket Kanada, ABD, İngiltere, Avusturya, İsviçre, İtalya, Macaristan, Güney Afrika ve Avustralya’da üretim yapıyor. Rheinmetall, Şubat 2025’te Almanya’daki iki otomotiv fabrikasını daha çok silah üretmek üzere yeniden kullanmayı planladığını açıklamıştı. Şirket, 2 yıl içinde iş gücünü 40 bine çıkarmayı planlıyor. Rheinmetall, mühimmatın yanı sıra, tank, zırhlı nakliye araçları, silahlar ve uçaksavar sistemleri üretiyor.

Haberin Devamı

800 MİLYAR EURO’LUK SAVUNMA HARCAMALARI

Rusya’nın Ukrayna-Rusya arasındaki savaşı ve ABD Başkanı Donald Trump’ın Avrupa’ya yönelik tutumu karşısında hem ekonomik hem savunma alanında yeni ortaklar arama veya var olanları geliştirme arayışına giren Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 800 milyar Euro’luk savunma harcamalarını artırarak bölgenin yeniden silahlandırmasını amaçlayan “Rearm Europe” planını duyurmuştu. Almanya’nın bir sonraki başbakanı olması beklenen Friedrich Merz, Alman Silahlı Kuvvetlerini (Bundeswehr) güçlendirmek için kamu borçlanmasında borç frenini değiştirmek istiyor. Bu arada, Rusya-Ukrayna Savaşı Avrupa silah endüstrisi için bir dönüm noktası olurken, Rheinmetall hisseleri Ukrayna’daki savaşın Şubat 2022’de başlamasından bu yana yüzde 1000’den fazla değer kazancıyla 1279 Euro’ya çıkarak zirveye ulaştı.

Rheinmetall, NATO müttefiki olan devletlerin gayrisafi yurt içi hasılalarının (GSYH) yüzde 3.5’ine savunma bütçesine ayırmasının 2030’a kadar şirket için 400 milyar Euro’ya kadar bir gelir getirmesini bekliyor.