Alman semazenler büyüledi

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200 kişinin katıldığı törende izleyicilerin büyük çoğunluğunu Almanlar oluşturdu. Kadın müzisyen def çalarken, iki erkek müzisyen ise ud ve ney çaldılar. Mistik müziğin ritmine uyan biri kadın 7 semazen eşliğinde 2 saat süren etkinliğin kapanışında, Kur’an-ı Kerim’i bir kadın semazen okudu. Almanca olarak verilen bilgilerde, insanın oluşumunu ve Allah’a ulaşmayı, kainatın oluşumunu ve insanın kainatta dirilişi anlatıldı. Alman konuklara tasavvuf ve sema gösterisi anlatıldı. Kol ve elleri açmanın anlamı şu şekilde anlatıldı: “Semazenin sol elini yukarı diğer elini aşağı dönüktür. Bu Hakk’tan alıp halka dağıtmak anlamına gelir.”