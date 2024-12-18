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Alman semazenler büyüledi

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#Almanya#Semazen#AVRUPADAN HABERLER
Alman semazenler büyüledi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 18, 2024 12:07

Almanya’nın Fürth kentinde faaliyet gösteren Mevlevi Derneği Başkanı Süleyman Wolf Bahn tarafından organize edilen Şeb-i Arûs töreninde, Alman semazenler 2 saat süren bir gösteri sundular.

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200 kişinin katıldığı törende izleyicilerin büyük çoğunluğunu Almanlar oluşturdu. Kadın müzisyen def çalarken, iki erkek müzisyen ise ud ve ney çaldılar. Mistik müziğin ritmine uyan biri kadın 7 semazen eşliğinde 2 saat süren etkinliğin kapanışında, Kur’an-ı Kerim’i bir kadın semazen okudu. Almanca olarak verilen bilgilerde, insanın oluşumunu ve Allah’a ulaşmayı, kainatın oluşumunu ve insanın kainatta dirilişi anlatıldı. Alman konuklara tasavvuf ve sema gösterisi anlatıldı. Kol ve elleri açmanın anlamı şu şekilde anlatıldı: “Semazenin sol elini yukarı diğer elini aşağı dönüktür. Bu Hakk’tan alıp halka dağıtmak anlamına gelir.”

Alman semazenler büyüledi

Alman semazenler büyüledi

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#Almanya#Semazen#AVRUPADAN HABERLER

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