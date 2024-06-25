Alman sanayisinden çağrı: Ekonomiyi canlandırın!

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BUNUN yerine yapısal reformlara, dijital yönetime ve bütçe fonlarına öncelik verilirken, ‘rahatsız edici ve acı verici kararlar alma cesaretine’ ihtiyaç olduğunu söyledi. BDI, yaklaşık iki hafta önce geleceğe yönelik mali bütçe hesaplamalarını sumuştu. Buna göre mevcut bütçe taslağında, önümüzdeki on yıl içinde özellikle ulaşım ve eğitim altyapısında toplam 400 milyar Euro’luk kamu yatırımının eksik olduğu vurgulandı. BDI, bu açığı kapatmak için borçla finanse edilen özel fonların da düşünülebileceğini açıkladı. Ancak Russwurm, bunun hedefe yönelik ve belli süreyle sınırlanmış paket olması gerektiğini kaydetti. BDI, bu yıl için sadece yüzde 0.3’lük bir büyüme bekliyor.

‘YILLAR BOYUNCA ÇOK AZ YATIRIM YAPILDI’

SPD, Yeşiller ve FDP koalisyonu büyümeyi canlandırmak için bir ‘dinamizasyon paketi’ planlıyor. Russwurm, bu paketin de adının hakkını vermesi gerektiğini, daha fazla şirketin yatırım yapabilmesi için amortisman kolaylığı sağlanması gerektiğini belirtti. Diğer yandan Başbakan Olaf Scholz ise gönüllü, daha uzun çalışma saatlerinin çok daha cazip hale getirilerek iş gücü arzının genişletilmesi gerektiğini ifade etti. Buna ek olarak, ebeveynlerin istihdamının kolaylaştırılması ve vergi teşvikleri de dahil olmak üzere çalışma teşviklerinin artırılması gerektiğini söyledi. Ekonominin iklim dostu bir şekilde yeniden yapılandırılmasıyla ilgili olarak konuşan Scholz, dünya genelinde enerji fiyatlarının farklı seviyelerde olması nedeniyle bu dönüşümün Almanya için zorluk teşkil ettiğinin farkında olduğunu belirtti. Scholz, önceki Merkel hükümetine atıfta bulunarak, “Yıllar boyunca çok az yatırım yapıldı” dedi. Gerekli yapısal reformlar göz ardı edildiğini ifade eden Scholz, “Çok oturduğunuzda ve uzun bir süre sonra tekrar yürümeye başladığınızda, ilk başta bacaklarınız ağrır. İlk ağrıyan kaslar özellikle acı vericidir” dedi.

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