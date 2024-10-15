Alman sanayinde zam krizi! Grevler kapıda

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ALMAN işverenler, otomotiv, metal ve elektrik sektörleri gibi sanayide çalışanlara Temmuz 2025’ten itibaren yüzde 1.7, bir yıl sonra 27 aylık dönem için yüzde 1.9 daha ücret artışı teklif etti. Sendika ise yüzde 7 zam talep ediyor. Almanya’nın en büyük sendikası IG Metall’ın Kuzey Almanya’daki baş müzakerecilerinden Daniel Friedrich, yaptığı açıklamada, teklifi çok az bulduklarını, ücret artışlarının “çok geç” yapıldığını ve süresinin çok uzun olduğunu belirtti. Friedrich, “Bu durum hızlı bir şekilde iyi bir çözüme ulaşmayı zorlaştıracak” ifadesini kullandı. IG Metall’ın Bavyera müzakerecisi Horst Ott da “Bu teklif çalışanların satın alma gücünü güçlendirmek ve ekonomiyi canlandırmak için yeterli değil” görüşünü kaydetti.





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BİR SONRAKİ TUR AY SONUNDA

IG Metall Kuzey Almanya temsilciliği ise işverenlerin teklifinin gelecek hafta değerlendirileceği ve grev dahil atılacak adımlara karar verileceğini de bildirdi. Kuzey bölgesindeki işverenler adına müzakereleri yürüten Lena Stroebele ise söz konusu işveren teklifinin kriz zamanlarında bile çalışanlara verilen değerin bir göstergesi olduğunu savunarak, “Aynı zamanda, üye şirketlerimizin genel olarak üstesinden gelebileceklerinin sınırındayız” dedi. Toplu iş görüşmelerinin bir sonraki turunun ay sonunda yapılması planlanıyor.





VOLKSWAGEN İLE DE GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Öte yandan, Volkswagen ile IG Metall arasında ülkede fabrikaların kapatılması planı dahil toplu iş görüşmeleri de ayrı olarak devam ediyor. Görüşmelerin ilk turunda bir anlaşma sağlanamamıştı. Ücret müzakerelerinde ise IG Metall, Volkswagen çalışanlarının ücretlerine yüzde 7 zam talep ediyor. Sendika aralık ayından itibaren de grev tehdidinde bulunmuştu.