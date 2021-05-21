Alman politikacılardan İsrail’e destek mitingi

BRANDENBURG Kapısı’nda düzenlenen mitinge, Federal Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Olaf Scholz (SPD), CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, FDP Genel Başkanı Christian Lindner, Sol Parti Genel Başkanı Dietmar Bartsch, Çalışma Bakanı Hubertus Heil (SPD), Adalet Bakanı Christine Lambrecht, Sağlık Bakanı Jens Spahn (CDU), Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, Berlin Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Müller (SPD) ile çok sayıda federal ve eyalet düzeyinde siyasetçi katıldı.

Mitingde konuşan Scholz (SPD), “Antisemitizme karşı mücadele Almanya’da herkesin görevidir. Bu yüzden hepimiz ayağa kalkmalıyız. Aksi takdirde geçmişte nazilerin işlediği zulümlerden hiçbir şey öğrenmemiş oluruz. Yahudi devletinin güvenliği Almanya’nın varoluş nedenidir. Bu durum sadece mevcut federal hükümet için olduğu kadar, sonraki hükümetler için de geçerlidir” dedi.





ÖZDEMİR’DEN BARIŞ ÇAĞRISI

Almanya’nın İsrail’e karşı tarihsel sorumluluğu bulunduğunu belirten CDU Genel Sekreteri Paul Ziemiak, “Alman halkı İsrail halkının yanında duruyor” diye konuştu. Yeşiller milletvekili Cem Özdemir ise çatışmanın dini çizgide tanımlanmaması konusunda uyarıda bulundu. Müslüman bir aileden gelen tek konuşmacı olduğunu da söyleyen Özdemir, uzlaşma ve barış çağrısında bulundu. Eylemin sonunda Yahudi bir din adamı (Haham) kutsal kitap Tevrat’tan barış temalı kısa bir ayet okudu.