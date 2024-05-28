Alman polisinin şefkatli eli kalpleri ısıttı!

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DUISBURG’un Hamborn semtinde toplanan sarı-kırmızılı taraftarlar büyük bir coşkuyla Galatasaray’ın şampiyonluğunu kutlarken, alanda bulunan ve kalabalığın coşkusunu izlemekte zorlanan üç minik kız çocuğun yanına gelen bir Alman polis memuru, minik taraftarları daha rahat görebilsin diye elektrik panolarının üzerine çıkardı. Polis memurunun, formalı minik taraftarları tek tek kucaklayıp panoların üzerine bırakması, alanda bulunan bir taraftar tarafından cep telefonuna kayıt edildi. Alman polisi söz konusu olduğunda, çoğu zaman darp olaylarının akla geldiği Almanya’da böylesi memurların tutumu özellikle Türk vatandaşları arasında büyük bir sempatiyle karşılandı. Minik taraftarlara şefkatli el uzatan Alman polis memurunun videosu, kısa sürede sosyal medyada elden ele yayıldı. Aralarında Alman sosyal medya kullanıcısının da olduğu çoğu paylaşımlarda, söz konusu polis memurundan sevgi ve övgü sözcükleriyle bahsediliyor. Alman polisinin sempatik davranışı, Türklerin takip ettiği grup sayfalarında adeta beğeni yağmuruna tutuluyor. Yorumlarda genelde, ‘böyle polisler de var Almanya’da’, ‘dünya kadar politikacının yapamadığını bir polis yaptı.’ ‘Böyle polislerin cesareti artırılmalı, sayıları çoğaltılmalı gibi’ ifadeler paylaşıldı.