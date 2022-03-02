Alman polisinden ‘saldırı olabilir’ uyarısı!

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ALMAN Polis Sendikası Başkanı Oliver Malchow, Neuen Osnabrücker Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada, her iki ülkenin de Almanya’da güçlü sempatizanları bulunduğunu belirterek, iki grup arasında şiddetli çatışmaların yaşanabileceğini kaydetti. Malchow, özellikle her iki ülkenin resmî temsilciliklerine yönelik saldırılar olma ihtimali bulunduğunu da kaydetti. Malchow hem federal hükümete hem de eyaletlere çağrı yaparak bul konuda güvenlik değerlendirmelerini güncellemelerini tavsiye etti.

SİBER SALDIRI DA OLABİLİR

Almanya’daki ikinci polis sendikası DPolG’den de benzer bir açıklama geldi. DPolG Başkanı Rainer Wendt, savaşın fanatik taraftarlarının Alman kurumlarına yönelik saldırı gerçekleştirebileceğini de söyledi. Bu saldırının fiziki saldırının yanı sıra önemli Alman kurumlarının IT sistemlerine yönelik siber saldırı olabileceği kaydedildi. Wendt, özellikle Ukrayna’dan gelecek mültecilerin yerleştirileceği yurtların güvenliğinin sağlanması gerektiğini vurguladı. Rus istihbaratının Almanya’daki faaliyetlerine dikkat çeken Wendt, “Almanya’da, Rus gizli servislerinin Alman topraklarında öldürücü eylemlerini gerçekleştirmekten çekinmediğini büyük bir acıyla öğrendik“ dedi.