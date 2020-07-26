Alman polisinden 400 yasa ihlali

SORUŞTURMA sonucuna göre 2018’den beri polis hakkında veri yasasına aykırı olarak kişisel verileri sorgulamaktan 400 yasa ihlali, ceza ve disiplin soruşturması bulunuyor. Welt am Sonntag gazetesinin haberine göre bu sayıya kapanan veya henüz incelenmekte olan vakalar dahil değil. İçişleri Bakanlığı raporu asıl rakamın çok daha yüksek olabileceği yönünde. Saksonya Anhalt Eyaleti bu konuda henüz bir bilgi vermedi. Eyaletlere göre polisin kişisel verileri sorgulama düzenlemeleri de değişiyor. Baden Württemberg’de polis, kişisel veri sorgulamasında her 50 vakada gerekçe göstermek zorunda. ‘NSU 2.0’ imzalı tehdit mektuplarının çıktığı Hessen’de ise bu rakam 200. Bunun yanında Saksonya, Hamburg veya Baden Württemberg eyaletlerindeki Kişisel Verileri Koruma Dairesi’nin yasa ihlallerini sorgulama yetkisi başka eyaletlerde yok.