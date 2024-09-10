Alman polisinde ayrımcılık diz boyu!

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ALMANYA’da polis teşkilatında ayrımcılık ve önyargıya dayalı uygulamalar yayımlanan yeni bir araştırma raporuyla tekrar gündeme geldi. Araştırma, polislerin günlük çalışmalarında karşı karşıya kaldığı zorluklar, ayrımcılık riskleri ve bu tür olayların mağdurlar üzerindeki etkilerini ele alıyor. Raporda, polislerin karar alma süreçlerinde etnik köken, din veya sosyal statü gibi faktörlere dayalı önyargıların önemli rol oynadığına dikkat çekiliyor. Özellikle göçmen kökenli bireyler ve azınlık gruplarına yönelik ayrımcılık olaylarının, hem vatandaş-polis ilişkilerini zedelediği hem de güven kaybına neden olduğu vurgulanıyor. Aşağı Saksonya Polis Akademisi Profesörü ve araştırma yöneticisi Astrid Jacobsen, Tagesschau’a yaptığı açıklamada, Aşağı Saksonya’daki araştırmacıların, göçmen kökenli insanlara karşı ayrımcılık riskinin sadece uygulanan iş süreçleri nedeniyle arttığı beş polis çalışma alanı tespit ettiklerini söyledi. Jacobsen’e göre ayrımcılık riski, rastgele kontroller, risk değerlendirmeleri ya da insanların sorgulanması gibi durumlarda mevcut. Polis genellikle etnik kategorilere ve stereotiplere dayanıyor.
GÖÇMEN VE MÜSLÜMANLAR DAHA FAZLA AYRIMCILIĞA MARUZ KALIYOR
Raporda, özellikle göçmenler ve Müslüman toplulukların polisle olan etkileşimlerinde daha fazla ayrımcılığa maruz kaldıkları tespit edildi. Bu grupların, polisle yaşadıkları olumsuz deneyimlerin genel anlamda güvenlik kurumlarına olan güvenlerini sarstığı belirtiliyor. Araştırma sonuçlarına göre, Almanya’nın demokratik değerlerine uygun şekilde, vatandaşların haklarını korumaya yönelik adımlar atılması, polis içindeki sistematik sorunlarla mücadele edilmesi gerekiyor. Raporda, Almanya’nın güvenlik politikalarında kapsamlı reformlara ihtiyaç duyulduğu ve özellikle polis teşkilatında çeşitliliği artıracak ve ayrımcılıkla mücadele edecek yapıların güçlendirilmesi gerektiği ifade ediliyor. Polisler için ayrımcılık karşıtı eğitimlerin yaygınlaştırılması ve kurumsal şeffaflık sağlanmasının önemi vurgulanıyor.