Alman polisi uyardı Sınır kontrollerinin kaldırılması terör riskini artırıyor!

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ALMANYA’nın ev sahipliğini yaptığı UEFA EURO 24 Avrupa Futbol Şampiyonası öncesi komşu ülkelerle olan sınırlarda başlatılan kontrollere son verilmesine ana muhalefet CDU/CSU da, Alman Polis Sendikası (DPolG) da tepki gösterdi. Paris 2024 Yaz Olimpiyatları nedeniyle yalnız Fransa-Almanya sınırlarında kontrollere devam edilmesinin yeterli olmayacağını belirten DPolG Başkanı Rainer Wendt, Belçika, Lüksemburg ve Hollanda gibi Benelüks ülkeleri ile Polonya, Çek Cumhuriyeti ve İsviçre sınırlarında kontrollerin kaldırılmasının Almanya’ya özellikle aşırı İslamcı teröristlerin girmesi tehlikesini artıracağını söyledi. Avrupa Futbol Şampiyonası döneminde uygulanan sınır kontrollerinde haklarında tutuklama kararı verilmiş binden fazla kişi ile 230’un üzerinde insan tacirinin yakalandığını belirten Rainer Wendt, Almanya’ya kaçak olarak girmek isteyen 6 binden fazla kişinin de sınırlardan geri çevrildiklerini söyledi.

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KONTROLLER YENİDEN HAYATA GEÇİRİLMELİ

Wendt, “Terör şüphelilerinin, insan tacirlerinin ve başka suç işleyenlerin, kontrol yapılmayan Belçika, Lüksemburg ve Hollanda sınırları dururken, kontrol yapılan Almanya-Fransa sınırlarından girmeye yeltenmelerini düşünmek çok saçma olur. Böyle bir durumda mafya ve uyuşturucu çetelerinin, teröristlerin kontrol edilmeyen sınırları tercih edecekleri aşikardır. Bu nedenle uygulamaya son verilen Almanya sınırlarındaki kontroller yeniden hayata geçirilmelidir” dedi. Öte yandan “Federal polisin görevi ülkemizin sınırlarını korumaktır” diyen Rainer Wendt, Almanya’da polis sayısının artırılmasını ve emniyet birimlerinin güçlendirilmesini de önerdi.