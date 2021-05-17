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Avrupa
AA / DHA
Haber Giriş: 17.05.2021 - 10:30 | Son Güncelleme:

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti! Böbrekleri zedelenmiş!

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Alman polisi Türk vatandaşını darp etti! Böbrekleri zedelenmiş!

Almanya’nın Frankfurt kentinde, psikolojik rahatsızlığı bulunan ve sokak ortasında Alman polisinin şiddetine maruz kalan 35 yaşındaki Selim Çiftçi, hastanede tedavi altına alındı.

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş
ALMANYA’nın Frankfurt kentinde tedavi için hastaneye giderken yolda rahatsızlanan Türk vatandaşı Selim Çiftçi polis tarafından sokak ortasında darp edildi. Polisin Çiftçi’ye uyguladığı şiddet kameraya an be an yansıdı. Çiftçi’nin ailesi olay yerine ambulans çağırdı. Çiftçi’nin Frankfurt Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldığı ifade edilirken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı kaydedildi. Sokak ortasında darp edilen Çiftçi’nin ailesi, dayakçı polisler hakkında suç duyurusunda bulundu.
Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş
KAFASINDAN DARBE ALMIŞ
Hatice Götürmen, kardeşinin psikolojik sorunlar yaşadığını ve kendisini hastaneye götürmek için ikna etmeye çalıştıklarını söyledi. “Oğullarım arabayla kardeşimi hava almaya çıkardı” diyen Götürmen, şunları anlattı: “Kapıda çocuk kilidi var, araç yavaş gidiyor. Geri dönüş yolunda kardeşim kendisini arabanın camından dışarı atıyor. Kendisini dışarı atınca hemen ambulans çağırıyorlar. Kafasından darbe almış. Polise haber vermemişler ama olay yerine polis anında gelmiş ve hiç dinlemeden sorgusuz sualsiz kardeşimi dövmeye başladılar. Evin yakınında yaşanan olayı öğrenince biz de olay yerine gittik. Biz polisleri engellemeye çalıştık ama başaramadık. Kardeşime gaz sıktılar, bizi uzaklaştırdılar.”
Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş
‘BÖBREKLERİ ZEDELENMİŞ’
Götürmen, “Kardeşimi araca attılar, çocuklarımı başka araçla götürdüler. İçeride de oğullarıma şiddet uygulamışlar. Kardeşimin böbrekleri uğradığı şiddet sonucu çok kötü şekilde zedelenmiş ve en kısa sürede müdahale edilmesi gerekiyormuş. Kardeşim beni öldürecekler diye korkup kabul etmiyor. Doktorları ise eğer tedavi olmazsa ömür boyu makinaya bağlı kalacağını söylüyor” ifadelerini kullandı. Polisin oğullarını birkaç saat sonra bıraktığını ancak kardeşinin hastanede olduğunu ifade eden Götürmen, kardeşinin hiç kimseye zararının olmadığını ve sicilinde hiçbir suç bulunmadığını söyledi.
Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş
DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI POLİS ŞİDDETİNİ KINADI
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türk vatandaşına uygulanan polis şiddetini kınadı. Kıran, Twitter hesabından polisin Türk vatandaşına yönelik şiddetini içeren videoyu paylaşarak, “Almanya’nın Frankfurt kentinde vatandaşımıza uygulanan polis şiddetini kınıyoruz. Vatandaşımızın babası Mustafa Çiftçi ve ağabeyi Yavuz Çiftçi ile görüşerek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik” ifadesini kullandı. Kıran, konunun her düzeyde ilgili makamlar nezdinde yakından takip edileceğini vurguladı.
Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş

Alman polisi Türk vatandaşını darp etti Böbrekleri zedelenmiş

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